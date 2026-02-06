Uporno ubeđivanje javnosti da blokaderska lista „sigurno pobeđuje“ nema veze sa istraživanjima, već sa scenarijem za izborno veče.

- Čitam juče na N1 vest, gost Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka – započinje analitičar Uroš Piper. - Naslov je pesimističan, što je čudno za N1, oni dugo nisu davali pesimistične naslove po blokadere, gde profesor Spasojević kaže, plašim se da nema dovoljno otpora promenama pravosudnih zakona.

-Naravno, u samom tekstu on, da kažem, dosta hrabri tu svoju stranu koju brani, znači blokadersku, ali sam u svemu tome razmišljao kako to da N1 i Nova S retko daju ovakve naslove gde postoji ne čak ni kritika, ali prosto malo realnije sagledavanje situacije da nema više snage u blokaderskom pokretu.

KAKO N1 I NOVA S MENJAJU PERCEPCIJU BIRAČA LAŽIMA

-E sad, tu postoje dva razloga. Prvo, u politici je dosta toga percepcija birača i N1 i Nova S moraju da guraju priču da blokaderi, da njihova lista ima veliku podršku, jer to je jedino zašto blokaderi imaju bilo kakvu podršku, zato što su Šolakovi mediji godinu i po dana ubeđivali javnost da oni imaju 50% glasova. I deo javnosti je tome poverovao i zbog toga bi glasao za tu listu. Stvarnost će biti potpuno drugačija naravno iz mnogo razloga, ali šta je tu bitno? Ako vi svedete na to da oni imaju 10 ili 12 odsto, koliko realno imaju, ali vi imate 7 lista parlamentarne opozicije, imate doktora Nestorovića, imate doktora Milića iz Niša, Bačulov, Hrka će imati svoju listu… Sve te liste će osvojiti između 2 i 3 odsto kada se sve to sabere, studensko-blokaderskoj listi će ostati 10 do 12 odsto, ali ako bi to priznali N1 i Nova S, nema više percepcije kod birača da ta lista može da pobedi SNS i Vučića. I onda niko neće glasati za tu listu- kaže Piper.

LAŽ DANA - Piper razotkrio Spasojevića: Zašto N1 i Nova S ne smeju da priznaju slabost blokadera

LISTA NA KOJOJ SE NE ZNA NI KO ĆE BITI, NI KOJI JE PROGRAM

-Zašto bi neko glasao za listu na kojoj ni ne zna ko će biti, ne zna ni program. Ali ono što je mnogo opasnije i zato je ovo priznanje profesora Spasojevića u stvari dobro da nema više te energije, iako naravno posle toga u tekstu N1 i Nova S ponovo lažno guraju priču da je blokaderski pokret jak. Ono što je opasno je zašto to postoji, sem te percepcije birača. Postoji zbog izbornog dana. Da bi onda mogli blokaderi na kraju izbornog dana u 8 i 10 uveče, kada nisu prebrojani glasovi, kaže mi smo osvojili 51 do 100 glasova i pozivamo na puč, pozivamo na revoluciju – dodaje analitičar.

-Zato mora da se održava ta lažna priča o tome da oni pobeđuju i da oni imaju određeni broj glasova. I zato i u ovom tekstu, i zato i ovaj tekst lažan, i ove izjave profesora Spasojevića, to glumatanje snage i pored toga što priznaje da nema snage, a posle pokušava da se vadi tokom teksta. Na kraju to je sve jedan veliki mehur od sapunice, doći će izbori, ljudi će videti ko šta nudi i samo će jedna opozicija zameniti drugu, blokaderi će u parlamentu zameniti sadašnju parlamentarnu opoziciju i to će biti ceo rezultat sve, cele ove hajke koju sprovode N1 i Nova S- zaključuje Piper.

Autor: Iva Besarabić