Politika

Petković: Aleksić pominje KiM samo kada mu ponestane drugih političkih tema! Sramno i očekivano

Izvor: Pink.rs, Foto: Kosovo online ||

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da se Srbija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, danonoćno bori za srpski narod na Kosovu i Metohiji, koristeći sva politička i diplomatska sredstva.

Petković je na društvenoj mreži Iks naveo da najveću cenu Srbi na KiM plaćaju zbog, kako je ocenio, pogubne politike bivše vlasti, ističući da država zajedno sa Srpskom listom mesecima aktivno radi na svim važnim pitanjima. 

On je istovremeno kritikovao Miroslava Aleksića, ocenjujući da Kosovo i Metohiju pominje samo kada mu, kako tvrdi, ponestane drugih političkih tema, uz poruku da je takav pristup "sraman i očekivan".

