Petković sa Bocan-Harčenkom o situaciji na KiM i poslednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji, Aleksandrom Bocan-Harčenkom, koga je upoznao sa političko-bezbednosnom situacijom u AP Kosovu i Metohiji i poslednjom rundom dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.

Kako je saooštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Petković je svom sagovorniku ukazao da je posle brojnih sastanaka u Briselu napravljen značajan korak kada je u pitanju primena Deklaracije o nestalim licima i da je održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestala lica.

Petković je istakao da je i ovoga puta tokom dijaloga tražio konkretne i opipljive korake kada je u pitanju formiranje Zajednice srpskih opština, ali i da je ukazao da Priština nastavlja sa protivpravnim, jednostranim i eskalatornim potezima kojima ugrožava opstanak, mir i bezbednost srpskog naroda na KiM.

On je posebno naveo brojne primere institucionalnog i fizičkog nasilja i terora koje sprovodi Priština, gazeći čak i osnovna ljudska prava našeg naroda.

Važno je, istakao je Petković, da međunarodna zajednica uvidi brojne opasnosti koje proizilaze iz najave Prištine o primeni takozvanih zakona o strancima i vozilima i preduzme konkretne korake u tom pravcu, te da će Beograd nastaviti da se svim diplomatskim kanalima bori za legitimna prava srpskog naroda na KiM, kada je reč o ovim, ali i drugim važnim pitanjima od presudnog značaja za život i opstanak srpskog naroda.

Direktor Kancelarije za KiM preneo je zahvalnost svom sagovorniku na principijelnom stavu Ruske federacije po pitanju Kosova i Metohije i poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije i Rezolucije 1244 SB UN, navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić