ODMAH UKINUTI SRPSKU PRAVOSLAVNI CRKVU: Poznata prva tačka blokaderskog programa

Ne prezaju ni od čega, a ovaj napad to dokazuje.

Opozicioni tabloid Danas objavio je sramnu naslovnicu za nedelju, na kojoj stoji "Ni srpska, ni pravoslavna, ni crkva". Na crno-beloj fotografiji se nalazi Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije.

U tekstu, citiran je "stručnjak" na temu istorije, koji govori o poslednjim potezima SPC u negativnom svetlu.

Ovo je još jedan dokaz da blokaderi neće prezati ni od čega, pa ni od toga da napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu.

Autor: Pink.rs