AKTUELNO

Politika

ODMAH UKINUTI SRPSKU PRAVOSLAVNI CRKVU: Poznata prva tačka blokaderskog programa

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Biljana Ljubisavljević ||

Ne prezaju ni od čega, a ovaj napad to dokazuje.

Opozicioni tabloid Danas objavio je sramnu naslovnicu za nedelju, na kojoj stoji "Ni srpska, ni pravoslavna, ni crkva". Na crno-beloj fotografiji se nalazi Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije.

U tekstu, citiran je "stručnjak" na temu istorije, koji govori o poslednjim potezima SPC u negativnom svetlu.

Ovo je još jedan dokaz da blokaderi neće prezati ni od čega, pa ni od toga da napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu.

Autor: Pink.rs

#Danas

#Napad

#Srpska pravoslavna crkva

#blokaderi

#program

POVEZANE VESTI

Politika

SRAMOTA! Dinkov pajtos plasira laži o brutalnosti policije

Politika

STUDENTI BLOKADERI SRUŠILI SAJT PLATFORME E-STUDENT! Ne žele da se čuje mišljenje većine o nastavku nastave i ispita

Politika

BLOKADERSKO SRAMNO SLAŽU ČIM IMAJU PRILIKU: Desio se udes, a oni su to iskoristili u SVOJOJ PRLJAVOJ KAMPANJI (FOTO)

Domaći

ZAPALILA SCENU! Anja Anđelić napravila požar na bini, Bosanac i Viki se opet posvađali!

Dom, Lepota i Moda

Kupujem, dakle postojim? Šoping kao beg od emocija i tiha zavisnost modernog čoveka!

Politika

VRŠNJAČKO NASILJE KORISTE U SVRHU SVOJIH BRUTALNIH LAŽI! Dečak (14) iz Niša prošao torturu nakon jezivog napada vršnjaka, BLOKADERI JEDVA DOČEKALI! (F