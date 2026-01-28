AKTUELNO

Kupujem, dakle postojim? Šoping kao beg od emocija i tiha zavisnost modernog čoveka!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zavisnost od kupovine ne bira pol – ni žene ni muškarci nisu imuni na poriv koji kratko raduje, a dugo prazni.

Šoping je za mnoge mali užitak, način da se nagradimo ili popravimo raspoloženje. Međutim, kada kupovina postane impuls koji ne možemo da kontrolišemo, ona prestaje da bude bezazlena navika i prerasta u oblik emocionalne zavisnosti.

Zašto kupujemo i kada nam ne treba?

Iza kompulsivne kupovine često stoje praznina, stres, nesigurnost ili potreba za potvrdom. Novi komad garderobe, tehnika ili luksuzni detalj na trenutak podižu raspoloženje, ali osećaj zadovoljstva brzo nestaje – ostavljajući prostor za krivicu i potrebu za novom kupovinom.

Muškarci nisu pošteđeni

Iako se zavisnost od šopinga često vezuje za žene, muškarci su podjednako skloni ovom porivu – samo se on češće manifestuje kroz kupovinu tehnike, automobila, satova ili skupih gedžeta. Mehanizam je isti: kratkotrajni osećaj kontrole i uspeha.

Foto: Unsplash.com

Šta nam ova zavisnost zapravo govori?

Najčešće – da nam nešto nedostaje iznutra. Kupovina tada postaje zamena za emocije, sigurnost ili osećaj vrednosti. Problem nije u novcu, već u razlogu zbog kog posežemo za novčanikom.

Prepoznavanje ovog obrasca prvi je korak ka promeni. Jer prava ispunjenost ne dolazi iz kese za kupovinu – već iz odnosa sa sobom.

Autor: S.Paunović

