'STIDITE SE!' Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost uputio OTVORENO PISMO Ursuli fon der Lajen u vezi izmena pravosudnih zakona

Otvoreno pismo Ursuli fon der Lajen, predsednici Evropske komisije U VEZI IZMENA PRAVOSUDNIH ZAKONA koje upućuje Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost prenosimo u celosti.

Poštovana predsednice Evropske komisije,

Koristim ovu priliku da Vam, u ime Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, organizacije civilnog društva koja od 2005. godine vrši monitoring i vanninstitucionalnu kontrolu rada državnih institucija Republike Srbije, saopštim da vašim daljim ponižavanjem građana Republike Srbije jasno i nedvosmisleno upravo njih odvraćate od ideje Evropske unije kao takve.

Da budem potpuno jasan: koordinisanim napadom na usvojene izmene pravosudnih zakona od strane Narodne skupštine Republike Srbije vi zapravo vršite agresiju na ustavni poredak Republike Srbije i na suverenitet odluka koje donose građani Republike Srbije preko svojih predstavnika, a da iste i niste pročitali.

Sažeto, izmene pravosudnih zakona precizno i veoma detaljno definišu prava i obaveze svih činilaca u sistemu javnog tužilaštva i da, vrši se razgomilavanje ogromne moći oličene u jednoj osobi (Zagorki Dolovac) kako bi bila spašena Hubrisovog sindroma ili tzv. "sindroma oholosti", a sve u skladu sa principima Evropske unije gde je moć ograničena i gde su mandati postavljenih lica ograničeni. Vama to, očigledno, nije jasno?

Suprotno ovome, Vi i Vaši saradnici držite lekcije Ustavom Republike Srbije uspostavljenim organima da ne smeju pipnuti Hubrisov sindrom Zagorke Dolovac, čime građanima Republike Srbije šaljete jasnu i nedvomislenu poruku da je ona čovek na zadatku, amnestiran od bilo kakve i kontrole i odgovornosti. Ako je imenovana špijun Evropske unije, onda je odgovorno i fer to saopštiti, a ne da se npr. narodnim poslanicima Republike Srbije osporava pravo predlaganja zakona i vršenja izmena postojećih. Ovo što Vi radite, nije viđeno ni u najekstremnijim i najkrvavijim kolonijalnim upravama.

I, gospođo Ursula, podstetimo se onog što radi Evropska unija:

- godinama nije otvoren ni jedan klaster sa Srbijom iako su ispunjeni svi uslovi;

- podržali ste vojne saveze protiv Srbije koje prave Albanija, Kosovo i Hrvatska;

- ćutite kada se u Hrvatskoj promoviše ustašstvo i kada se poziva na ubistvo predstavnika Srba u Hrvatskoj;

- nikada se niste oglasili kada se maltretiraju, neosnovano zatvaraju i ubijaju Srbi na Kosovu i Metohiji;

- ćutali ste kada je pokušano spaljivanje 300 članova političke partije SNS u Novom Sadu i kada su od strane blokadera demolirane zgrade državnih institutcija;

- ćutali ste kada su blokaderi ljude gađali kamenicama u preko 20.000 neprijavljenih i nezakonitih skupova;

- ćutali ste kada blokaderska rulja topovskim udarima, kamenicama i baklama gađaju pripadnije bezbednosnih struktura,

- ćutali ste kada blokaderska rulja dolazi na kućne pragove političkih neistomišljenika da uznemiravaju članove njihovih porodica i traumiraju im decu;

- ni jednom rečju niste osudili političke angažmane sudija i tužilaca koji se nalaze na političkim skupovima blokadera;

- niste osudili zloupotrebu dece u političke svrhe;

- niste osudili politizaciju univerziteta od vašeg rektora (špijuna);

- ćutali ste kada je blokader pucao u čoveka ispred Narodne skupštine;

- ćutali ste kada blokaderska rulja maltretira, pljuje, vređa i preti novinarke Informera, Pinka i drugih medijskih portala... I mnogo toga još.

Iz svih ovih razloga, gde pokazujete i mržnju i duple aršine prema građanima Republike Srbije u odnosu na građane Evropske unije, nemate pravo ni jednu reč da kažete kada nadležni organi i institucije sprovode mere u zaštiti ljudskih prava građana Srbije.

Nemate pravo da se ponašate kao da ste upravnik protektorata i to mora da Vam bude jasno.

Vaša licemerna "zabrinutost", "praćenje situacije" i "poziv obe strane na uzdržanost", jesu maliciozno-licemerni potezi kojima se podsmevate građanima Republike Srbije.

I na kraju, prestanite da podstičete rušenje ustavnog poretka u Republici Srbiji i da suverenitet građana stavljate pod Vaše i noge svih vas koji ste pokazali šta mislite o Srbiji.

Stidite se!

Mario Spasić,

GENERALNI SEKRETAR

Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost

