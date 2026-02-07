AKTUELNO

RADULOVIĆ: Za razliku od blokadera, za nas u SNS su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Gradski odbor Srpske napredne stranke Niš, na konferenciji za novinare koju je održao Uroš Radulović, šef odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Niš sutra“ u Skupštini grada Niša i član Glavnog odbora SNS, najoštrije je osudio vandalizam funkcionera Zeleno-levog fronta koji su u dvorištu jedne osnovne škole u Nišu prekrečili mural sa srpskom zastavom i natpisom: „Kad se vojska na Kosovo vrati“.

Radulović je postavio pitanje da li u trenutku kada Kurtijev režim ulazi u završnu fazu terora nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji i etničkog čišćenja našeg naroda sa svojih vekovnih ognjišta, zeleno-levi ekstremisti vode borbu protiv nacionalnih simbola i vapaja da se naša južna pokrajina vrati u svoj ustavni i međunarodno-pravni okvir.

„Zeleno-leva ideologija kojom se upravlja iz stranih centara nastavlja da se obračunava sa srpskom tradicijom, srpskom crkvom i vrednostima utkanim u bit našeg naroda, ne da bi pobedila na izborima, jer su svesni da ih narod ne podržava, već da bi unosili haos i trovali javni prostor zarad tih istih centara koji ih finansijaju i za koje rade“, navodi šef odborničke grupe SNS.

Foto: privatna arhiva

On je dodao da posebno zabrinjava činjenica što su akciju predvodili dvojica prosvetnih radnika kojima bi misija trebalo da bude oblikovanje budućih generacija, učitelj Dejan Petrović i univerzitetski profesor Rastislav Dinić.

„Dejan Petrović je za političku akciju stranke čiji je odbornik izabrao školsko dvorište osnovne škole u kojoj radi“, istakao je Uroš Radulović još jedan aspekt protivpravnosti ovog vandalskog čina, zaključivši da su oni koji su aktivno sprovodili nezakonite blokade škola i fakulteta nastavili da koriste prostor obrazovnih ustanova za svoje agitovanje i promociju nakaradnih politika koje zastupaju.

Foto: privatna arhiva

„Za razliku od blokadera, mi u Srpskoj naprednoj stranci poručujemo da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, a da podsećanje na to kroz umetnički izraz u javnom prostoru nije i za većinsku Srbiju nikada neće biti govor mržnje niti pozivanje na nasilje, kako su mural okarakterisali vandali iz Zeleno-levog fronta“, zaključio je Uroš Radulović.

Autor: Pink.rs

