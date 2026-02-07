RADULOVIĆ: Za razliku od blokadera, za nas u SNS su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije

Gradski odbor Srpske napredne stranke Niš, na konferenciji za novinare koju je održao Uroš Radulović, šef odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Niš sutra“ u Skupštini grada Niša i član Glavnog odbora SNS, najoštrije je osudio vandalizam funkcionera Zeleno-levog fronta koji su u dvorištu jedne osnovne škole u Nišu prekrečili mural sa srpskom zastavom i natpisom: „Kad se vojska na Kosovo vrati“.

Radulović je postavio pitanje da li u trenutku kada Kurtijev režim ulazi u završnu fazu terora nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji i etničkog čišćenja našeg naroda sa svojih vekovnih ognjišta, zeleno-levi ekstremisti vode borbu protiv nacionalnih simbola i vapaja da se naša južna pokrajina vrati u svoj ustavni i međunarodno-pravni okvir.

„Zeleno-leva ideologija kojom se upravlja iz stranih centara nastavlja da se obračunava sa srpskom tradicijom, srpskom crkvom i vrednostima utkanim u bit našeg naroda, ne da bi pobedila na izborima, jer su svesni da ih narod ne podržava, već da bi unosili haos i trovali javni prostor zarad tih istih centara koji ih finansijaju i za koje rade“, navodi šef odborničke grupe SNS.

On je dodao da posebno zabrinjava činjenica što su akciju predvodili dvojica prosvetnih radnika kojima bi misija trebalo da bude oblikovanje budućih generacija, učitelj Dejan Petrović i univerzitetski profesor Rastislav Dinić.

„Dejan Petrović je za političku akciju stranke čiji je odbornik izabrao školsko dvorište osnovne škole u kojoj radi“, istakao je Uroš Radulović još jedan aspekt protivpravnosti ovog vandalskog čina, zaključivši da su oni koji su aktivno sprovodili nezakonite blokade škola i fakulteta nastavili da koriste prostor obrazovnih ustanova za svoje agitovanje i promociju nakaradnih politika koje zastupaju.

„Za razliku od blokadera, mi u Srpskoj naprednoj stranci poručujemo da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, a da podsećanje na to kroz umetnički izraz u javnom prostoru nije i za većinsku Srbiju nikada neće biti govor mržnje niti pozivanje na nasilje, kako su mural okarakterisali vandali iz Zeleno-levog fronta“, zaključio je Uroš Radulović.

Autor: Pink.rs