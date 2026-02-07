Skandal: Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu takozvani plenum počeo minutom ćutanja za 'Markale' (VIDEO)

Takozvani plenum blokadera na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu koji je održan 5. februara počeo je minutom ćutanja za masakr koji se dogodio na pijaci "Markale" u Sarajevu.

Pred početak tzv. plenuma moderatorka se obratila prisutnima.

"Dobro veče svima, dobro došli na drugi redovni plenum od kada je policija ponovo, ovaj, uzurpirala Filozofski fakultet. Pre svega da vas podsetim zašto smo svi ovde. Volela bi da pre nego što krenemo sa tačkama današnjim, da se prisetimo da je na današnji dan 94-te godine, dogodio masakr na pijaci "Markale" u Sarajevu", rekla je ona, čuje se na snimku.

