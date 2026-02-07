AKTUELNO

Politika

Skandal: Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu takozvani plenum počeo minutom ćutanja za 'Markale' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Takozvani plenum blokadera na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu koji je održan 5. februara počeo je minutom ćutanja za masakr koji se dogodio na pijaci "Markale" u Sarajevu.

Pred početak tzv. plenuma moderatorka se obratila prisutnima.

"Dobro veče svima, dobro došli na drugi redovni plenum od kada je policija ponovo, ovaj, uzurpirala Filozofski fakultet. Pre svega da vas podsetim zašto smo svi ovde. Volela bi da pre nego što krenemo sa tačkama današnjim, da se prisetimo da je na današnji dan 94-te godine, dogodio masakr na pijaci "Markale" u Sarajevu", rekla je ona, čuje se na snimku.

pročitajte još

'LJUDI SU RAZOČARANI, MUKA IM JE PROTESTA' Novinarka lista "Danas" priznaje debakl blokaderskog pokreta

Autor: Pink.rs

#Filozofski fakultet

#Markale

#Novi Sad

#minut ćutanja

#plenum

POVEZANE VESTI

Politika

Zapatili divlje životinje na fakultetu! Ruglo na Filozofskom u Novom Sadu, lisice zaposele zgradu (VIDEO)

Fudbal

MINUT ĆUTANJA ZA DEJANA MILOVANOVIĆA: Večiti derbi počeo odavanjem počasti bivšem kapitenu Crvene zvezde

Fudbal

MINUT ĆUTANJA NA MARAKANI: U čast Den Tane i tragično nastradalog navijača Crvene zvezde!

Politika

NIJE OVO REVOLUCIJA, OVO JE BORBA ZA PREVLAST! Obelodanjena šok prepiska docenta sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Politika

DOŠLO JE VREME ODGOVORNOSTI: Veliki deo profesora koji su podržavali blokade na Filozofskom fakultetu žele da se sve vrati u normalu

Politika

Skandal u Novom Sadu: Pogledajte šta radi pedesetak separatista koje predvodi Gruhonjić na Filozofskom fakultetu - opet prave svinjac (VIDEO)