Licemerje: Mirković na tzv. 'studentskoj listi'; Kritikuje vlast i Javni servis, a uzima novac od države (FOTO+VIDEO)

Jedno od imena koje se pojavljuje na tzv. "studentskoj listi" je i Ana Mirković.
Ona je deo serije "Porodična mreža" koja je deo projekta koji, jednim delom, finansira i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a koja se emituje na Javnom servisu.
Pominju se razna imena koja ce se pojaviti na famoznoj sl, jedno od njih je i ime gdje Ane Mirkovic.— 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝓳𝓪 (@XeniaKsenija21) 07. фебруар 2026.
I to je super, mlada, pametna, lepa.
Iiii ucestvuje kao autor i voditelj projekta, koji jednim delom finansira i ministarstvo Vlade Sr. na ozloglasenom RTS-u,
Dok se na… pic.twitter.com/4X2lYh8WnC
Mirković je, kako mediji prenose, na opozicionom mediju kritikovala vlast, od koje uzima novac, i RTS, mesto gde se upravo emituje "Porodična mreža" čiji je deo.
Autor: Pink.rs