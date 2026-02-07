Licemerje: Mirković na tzv. 'studentskoj listi'; Kritikuje vlast i Javni servis, a uzima novac od države (FOTO+VIDEO)

Jedno od imena koje se pojavljuje na tzv. "studentskoj listi" je i Ana Mirković.

Ona je deo serije "Porodična mreža" koja je deo projekta koji, jednim delom, finansira i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a koja se emituje na Javnom servisu.

Pominju se razna imena koja ce se pojaviti na famoznoj sl, jedno od njih je i ime gdje Ane Mirkovic.

I to je super, mlada, pametna, lepa.

Iiii ucestvuje kao autor i voditelj projekta, koji jednim delom finansira i ministarstvo Vlade Sr. na ozloglasenom RTS-u,

Dok se na… pic.twitter.com/4X2lYh8WnC — 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝓳𝓪 (@XeniaKsenija21) 07. фебруар 2026.

Mirković je, kako mediji prenose, na opozicionom mediju kritikovala vlast, od koje uzima novac, i RTS, mesto gde se upravo emituje "Porodična mreža" čiji je deo.

Autor: Pink.rs