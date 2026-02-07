AKTUELNO

Politika

Licemerje: Mirković na tzv. 'studentskoj listi'; Kritikuje vlast i Javni servis, a uzima novac od države (FOTO+VIDEO)

Izvor: b92, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Jedno od imena koje se pojavljuje na tzv. "studentskoj listi" je i Ana Mirković.

Ona je deo serije "Porodična mreža" koja je deo projekta koji, jednim delom, finansira i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a koja se emituje na Javnom servisu.

Mirković je, kako mediji prenose, na opozicionom mediju kritikovala vlast, od koje uzima novac, i RTS, mesto gde se upravo emituje "Porodična mreža" čiji je deo.

pročitajte još

Skandal: Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu takozvani plenum počeo minutom ćutanja za 'Markale' (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Ana Mirković

#Javni servis

#Licemerje

#projekat

#studentska lista

POVEZANE VESTI

Politika

Antić: Sramota što ljudi na studentskoj listi ne izađu sa imenom i prezimenom

Vesti

Ova imena se nalaze na vrhu studentsko blokaderske liste - Evo ko su im uzdanice, a oko koga se svađaju! (FOTO)

Dom, Lepota i Moda

Moćno i prelepo žensko ime: One koje ga nose sreća prati na svakom koraku

Politika

ANA BRNABIĆ UPOZORILA NA ĐILASOV PRLJAVI PLAN: Čovek već sada razrađuje šemu za preprodaju sekundi i zato hoće novi javni servis

Politika

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija: Javni servis ne sme biti platforma za podrivanje ustavnog poretka

Politika

OGLASIO SE REKTOR ĐOKIĆ O BLOKADERSKOJ LISTI Javno potvrdio ono što je i potpisao - da je prekršio zakon