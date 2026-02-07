ANA BRNABIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: Moramo se još jače i snažnije boriti protiv blokaderskog nasilja i ideologije mržnje koju promovišu

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić prisustvovala je na Opštinskom odboru Srpske napredne stranke u Kuli.

Kako ističe razgovor sa članstvom se vodio povodom predstojećih lokalnih izbora u ovoj opštini, ali i parlamentarnim izborima koji sleduju.

- Mi imamo jasnu viziju razvoja i napretka. Moramo se još jače i snažnije boriti protiv blokaderskog nasilja i ideologije mržnje koju oni promovišu. Molim vas da u direktnom razgovoru sa građanima predstavite rezultate naše politike i dodatno im približite naše ciljeve - stabilna, samostalna i prosperitetna Srbija u kojoj ima mesta za sve njene građane. Dosta je bilo podela na građane prvog i drugog reda koje nameću blokaderi! - saopštila je Brnabić na društevenoj mreži Iks (X).

Autor: D.Bošković