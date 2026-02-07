Brnabić na sednici GO SNS u Somboru: Važnije nego ikad da se borimo za politiku koju je trasirao Vučić

Na sednici Gradskog odbora @sns_sombor , kao i na svakom sastanku nas u @sns_srbija , dobra, radna atmosfera. Sa članstvom sam razgovarala o važnosti nastavka naše borbe za uređenu, stabilnu Srbiju koja s krupnim koracima gazi napred, napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Naglasila sam da je važnije nego ikad da se borimo za našu politiku koju je trasirao @avucic i koja je Srbiju vratila na pobednički put. Mi sanjamo velike snove - Srbiju kao regionalnog lidera, zemlju koja će naredne godine biti domaćin Expo izložbe i pokazati čitavom svetu svoje najlepše lice. Svi infrastrukturni projekti koji se grade, kao što je izgradnja saobraćajnice Smajli, rezultat su našeg rada i borbe za sve građane Srbije i sigurna sam da je to jedna od stvari koja najviše raduje građane Sombora. Nastavak povećanja plata i penzija i sveukupna briga o našem narodu je naš imperativ.

Između rada i svakodnevne borbe sa jedne, i blokaderske politike mržnje, nasilja i zaustavljanja Srbije sa druge strane, građani će moći da jasno i glasno kažu kakvu Srbiju žele. Nećemo dozvoliti da blokaderi različitih boja unište Srbiju već ćemo nastaviti da se našim rezultatima borimo za nastavak razvoja Srbije i osetila sam da energije za takvu borbu u Somboru ne manjka.

Autor: S.M.