'Kujemo planove za UBRZANI RAZVOJ Novog Sada i Srbije' Predsednik Vučić sa saradnicima na Petrovaradinu razgovarao i o svetskoj politici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović na Petrovaradinskoj tvrđavi sa kojima je razgovarao o planovima za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije.

Sa njima su zajedno, na Petrovaradinskoj tvrđavi, bili i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević.

- Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije - objavio je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Podsetimo, prethodno Vučić je otvorio Sajam zavičaja na Novodskom sajmu i prošetao sa Vučevićem Novim Sadom.

Autor: Pink.rs