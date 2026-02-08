AKTUELNO

'Kujemo planove za UBRZANI RAZVOJ Novog Sada i Srbije' Predsednik Vučić sa saradnicima na Petrovaradinu razgovarao i o svetskoj politici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović na Petrovaradinskoj tvrđavi sa kojima je razgovarao o planovima za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije.

Sa njima su zajedno, na Petrovaradinskoj tvrđavi, bili i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević.

- Na Petrovaradinskoj tvrđavi sa Majom, Adrijanom, Žarkom i Milošem, uz čašu domaćeg sivog pinoa, bistrimo svetsku politiku i kujemo planove za ubrzani razvoj Novog Sada i Srbije - objavio je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Podsetimo, prethodno Vučić je otvorio Sajam zavičaja na Novodskom sajmu i prošetao sa Vučevićem Novim Sadom.

'NIKAD NISAM POGNUO GLAVU NITI SE PLAŠIO ONIH KOJI SU VAS PROTERALI' Vučić Krajišnicima: Hvala što toliko volite Srbiju, ogromno srce Krajišnika kuca

