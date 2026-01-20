VUČIĆ SA KRISTIN LAGARD U DAVOSU: Srbija nastavlja ubrzani rast uprkos globalnim tenzijama, naši rezultati su priznati u svetu! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard. Tokom srdačnog i konstruktivnog razgovora, dvoje zvaničnika razmenilo je mišljenja o otpornosti globalne ekonomije i strateškim planovima Srbije u svetlu aktuelnih svetskih kriza.

Predsednik Vučić je naglasio da je ovaj susret bio prilika da se analiziraju transformacije kroz koje prolazi svetska privreda, naročito u uslovima rastućih trgovinskih tenzija i neizvesnog političkog okruženja.

Ambiciozni planovi i međunarodno priznanje

Vučić je upoznao predsednicu Evropske centralne banke sa planovima koje Srbija ima za budućnost, ističući da ekonomski razvoj ostaje apsolutni prioritet države.

– Ukratko sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim investicionim planovima Srbije u narednom periodu i istakao da naša zemlja, uprkos složenom geopolitičkom kontekstu, nastavlja posvećeno da radi na ubrzanom rastu – poručio je predsednik Vučić.

On je posebno podvukao da su napori Srbije i ostvareni rezultati prepoznati u najvažnijim međunarodnim krugovima, što predstavlja veliki ponos za našu zemlju i potvrdu ispravnosti ekonomske politike.

Stabilnost kao temelj rasta

Susret sa Kristin Lagard, jednom od najuticajnijih figura svetskih finansija, potvrđuje ugled koji Srbija uživa na međunarodnoj sceni. U trenucima kada se svet suočava sa inflatornim pritiscima i nesigurnošću, razmena mišljenja sa čelnicom Evropske centralne banke od ključnog je značaja za održavanje finansijske stabilnosti i nastavak privrednog uspona Srbije.

Predsednik Vučić boravi u Davosu na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma, gde nastavlja niz važnih sastanaka sa svetskim liderima i predstavnicima najmoćnijih ekonomskih organizacija.

Autor: Dalibor Stankov