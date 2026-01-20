AKTUELNO

Vučić u Davosu sa Kristin Lagard: zemlja, uprkos složenom geopolitičkom kontekstu, nastavlja posvećeno da radi na ubrzanom rastu

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u susretu sa predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard u Davosu.

- Odličan razgovor sa predsednicom @europeancentralbank @christinelagarde , sa kojom sam razmenio mišljenja o otpornosti i trransformacijama globalne ekonomije u uslovima trgovinskih tenzija i neizvesnog političkog okruženjam - naveo je Vučić i dodao:

Ukratko sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim investicionim planovima Srbije u narednom periodu i istakao da naša zemlja, uprkos složenom geopolitičkom kontekstu, nastavlja posvećeno da radi na ubrzanom rastu, što je prepoznato i u međunarodnim krugovima, na šta je Srbija posebno ponosna.

