Brnabić opozicionim medijima: Čuvajte živce, Vučić neće stati sa borbom

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je opozicionim medijima da, kako je navela, čuvaju živce jer Aleksandar Vučić neće stati sa borbom.

Brnabić je na društvenoj mreži Iks na taj način reagovala na tekst na portalu "Danas" pod naslovom "Aleksandar Vučić se bez najave pojavio na Sajmu zavičaja u Novom Sadu: Građani organizovano dovedeni da aplaudiraju predsedniku".

Možda smo i psa Žuću ispred Index sendvičarnice u Novom Sadu organizovali. Žuća Ćaci! Savet: bezveze je da ovako očigledno pokazujete svoju nemoć i frustracije. Čuvajte živce, neće @avucic stati sa borbom. Čini mi se da je tek počeo. pic.twitter.com/Kc5P523cbI — Ana Brnabic (@anabrnabic) 08. фебруар 2026.

"Možda smo i psa Žuću ispred 'Index' sendvičarnice u Novom Sadu organizovali. Žuća Ćaci! Savet: bezveze je da ovako očigledno pokazujete svoju nemoć i frustracije. Čuvajte živce, neće Aleksandar Vučić stati sa borbom. Čini mi se da je tek počeo", naglasila je Brnabić.

pročitajte još Đurđević Stamenkovski na Sajmu zavičaja: Čuvanje tradicije je naša zvanična politika

Autor: Pink.rs