OVO JE PORUKA LIDERA SNS VUČEVIĆA SA SAJMA ZAVIČAJA KOJU SVI MORAJU DA ČUJU: Nikada nećemo dozvoliti da pobedi mržnja! Slobodu naše Srbije niko ne može da slomi ako smo složni

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je danas 7. Sajmu zavičaja u Novom Sadu.

-Srbija je snažna onoliko koliko smo mi sabrani i jedinstveni, a snaga Krajišnika neodvojiv je deo te zajedničke snage naše države. Danas više nego ikada moramo da odbacimo podele koje nam neki veštački nameću. Nikada nećemo dozvoliti da pobedi mržnja! Slobodu naše Srbije niko ne može da slomi ako smo složni, ako čuvamo sabornost i ako jedni u drugima vidimo braću, a ne protivnike! Neka ovaj Sajam zavičaja bude susret razumevanja i nade. Da se okupljamo u miru, da čuvamo jedni druge i da zajedno gradimo Srbiju kao dom svih njenih ljudi, ponosnu, slobodnu i sabornu! Živela Srbija- napisao je lider SNS na Instagramu.

