LIDER SNS VUČEVIĆ PRISUSTVOVAO OBELEŽAVANJU GODIŠNJICE NOVOSADSKE RACIJE: To je opomena za celo čovečanstvo! Negovanje kulture sećanja je naša obaveza

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com/milosvucevic ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je obeležavanju godišnjice Novosadske racije.

- U znak sećanja na žrtve Novosadske racije, zloglasne akcije okupacionih snaga u Drugom svetskom ratu, kod spomenika “Porodica” na Keju žrtava racije u Novom Sadu, odali smo pomen nevino stradalim Srbima, Jevrejima, Romima. Novosadska racija je opomena za celokupno čovečanstvo, da fašističko zlo više nigde i nikada ne sme da se ponovi! Negovanje kulture sećanja je naša obaveza za budućnost u koju možemo samo ako smo oslobođeni od mržnje i zla koje je pre 84 godine zatrlo na hiljade porodica i zauvek u crno zavilo naš grad. Osim trajnog sećanja u našoj nacionalnoj svesti, istina o fašističkoj raciji treba da nas ujedini u borbi protiv patološke mržnje i šovinstičkog ludila, i nameri da sačuvamo mir i stabilnost naše države. Večna slava svim nevinim žrtvama - napisao je Vučević na Instagramu.

Autor: Pink.rs

