SAVETOVAO BIH SVIMA DA SASLUŠAJU GOVOR VUČIĆA Vučević jasan: Predsednik je dobro analizirao sve što se dešava! A ovako je lider SNS urnisao Ponoša: Večito će biti pod Đilasovim skutama

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je o važnim političkim i društvenim temama za Informer TV.

Vučević se osvrnuo na jučerašnje otvaranje najsavremenije bolnice u Republici Srpskoj, u Trebinju.

- Impresivna je bolnica koja je izgrađena u Trebinju i od ogromnog značaja za zdravlje i zaštitu zdravlja građana Trebinja i Hercegovine. Čestitam celoj Republici Srpskoj na investiciji. Za mene je bilo značajno što smo ponovo svi bili zajedno i da su Srbija i Republika Srpska jedna uz drugu i kada se obeležavaju teški datumi i kada se otvaraju važni infrastrukturni objekti. Čast mi je bila što sam bio deo delegacije Aleksandra Vučića- istakao je.

Lider SNS je naveo i da je predsednik Vučić imao vrlo dobar razgovor sa gradonačelnikom Mostara, koji je pripadnik hrvatskog naroda, oko aerodroma u Mostaru.

- Beograd- Mostar je jedan od najisplativijih regionalnih letova Er Srbije. Gradonačelnik Mostara je insistirao kod predsednika Vučića da se uvede više letova. Savetovao bih svima da saslušaju govor jučerašnji predsednika Vučića. Dao je određene smernice za geopolitičke i regionalne događaje. Dobro je analizirao sve ono što se dešava. Ovo što su nam blokaderi radili i scenaristi, oni su ubeđivali građane da je naša država ubica sopstvenog naroda- reči su Vučevića.

On je takođe prokomentarisao i izjavu Zdravka Ponoša, u kojoj je uz izjavu predsednika Vučića iz Trebinja imao i sramotni natpis.

- Ne znam šta bih rekao za tog čoveka, koji se proslavio time što je uništavao srpsko oruđe i oružje, a u svom Kninu se pojavio samo da isključi sisteme veze i oslabi kapacitete. On je svoje junaštvo trebalo da pokaže u Republici Srpskoj Krajini, a ne na Tviteru. Večito će biti pod skutima Dragana Đilasa- naveo je i dodao:

- Samo su kod nas radili to, čudo smo izdržali ovo što smo mi. Užasna tragedija u Švajcarskoj, a niko nije rekao da su vladi krvave ruke. Kada je pala žičara u Lisabonu niko nije rekao da je vlada ubila sopstveni narod. Samo u Srbiji imate narativ da je država to uradila. Oni nama uništavaju državu. Zato je ovo bitka za državu, a ne mandat više ili manje - zaključio je.

Autor: A.A.