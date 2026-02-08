Užas u Aranđelovcu: Blokaderi unakazili čoveka - Naneli mu teške povrede oka

Stravičan napad u režiji blokadera dogodio se danas u Aranđelovcu, gde je na brutalan način napadnut aktivista Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Marjanović.

Marjanović je danas u bolnicu primljen s teškim povredama levog oka i pitanje je da li će moći da na njega vidi normalno kao ranije.

- Napadač na Marjanovića je Predrag Milovanović iz Lazarevca, koji je u stvari kolovođa onoga što se danas dogodilo u Aranđelovcu. To samo pokazuje kako blokaderi nasilnici dolaze iz Kragujevca, Lazarevca, Beograda i iz svih drugih mesta, i tamo u Aranđelovcu prebijaju ljude koji se bore za bolje sutra u njihovom gradu - otkrio je danas tokom drugog Kolegijuma glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

On je istakao kako je Marjanović teško povređen u trenutku kada mu je komad stakla od naočara upao u oko jer je nosio naočare, a udaren je na monstruozan način.

- Pitanje je da li će mu se vid na tom oku vratiti. Lekar iz bolnice u Lazarevcu je objasnio da je Vladimir osećao bol u levom oku. Teška je povreda. Ko će za ovo da odgovara?! - pitao je Vučićević.

Potom se na konferenciji za mediji iz Opštinskog odbora SNS u Aranđelovcu oglasio i povređeni Marjanović, koji je jedva govorio od šoka.

- Još sam u šoku od ovog neprimerenog ponašanja. Prepoznao sam vozilo, to je čovek iz Lazarevca. On mi je samo prišao i udario me u oko. Još sam u šoku i ne mogu ništa ni da kažem... Ne mogu da dođem sebi da ljudi to mogu da rade. Imam bolove u glavi... Ne mogu u stvari ni da se setim da li me je udario pesnicom ili laktom... Zbog nekih gluposti treba da nastradamo. Nismo ništa radili, niti provocirali, samo smo stajali, moje stranačke kolege i ja. Došli su iz drugog mesta da nas diraju u našem gradu - rekao je vidno potreseni Marjanović.

On je zatim odgovorio na pitanje novinarke Informera da li se plaši i da li će nastaviti borbu.

- Nastaviću da se borim, imam porodicu i za njih se prvenstveno borim, a posle i za sve ostalo. Otac sam troje maloletne dece, neprimereno mi je što će sad oni ovo gledati, što neko dira njihovog tatu. Ne bih više ni da pričam ni zbog svoje porodice i dece. Izvinite i hvala vam - kratko je poručio Vladimir Marjanović.

Inače, na konferenciji za medije u Aranđelovcu je prikazana fotografija nasilnika Predraga Milovanovića koji je mučki napao Marjanovića.

Inače, Vučićević je ukazao na činjenicu da je ovaj monstruozni napad posledica bolesne blokaderske politike i poziva Ljiljane Bralović i sličnih njoj da je u redu da se "Ćaciji" napadaju, biju, pljuju, vređaju, valjaju u katran i perje i sve ostalo.

Autor: D.Bošković