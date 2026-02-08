'U ŠOKU SAM' Napadnuti aktivista SNS-a za Pink opisao TRENUTAK UŽASA: Prišao mi je, udario u levu slepoočnicu i POBEGAO

Na konferenciji Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aranđelovac saopšteno je da je aktivista Vladimir Marjanović (47) napadnut prvo verbalno a potom i fizički, prilikom čega je zadobio tešku povredu oka.

On je za Pink opisao trenutak užasa kada ga je blokader napao iz čista mira.

- Napadač je prišao mene, izašao iz auta i udario me je u levu slepoočnicu. Ja sam tu pao, posrnuo, on je ušao u kola i pobegao sa lice mesta. Ne znam ništa, još sam u nekom šoku da pričam o tome što se desilo. Još nisam svestan toga da to može da se desi i da se to događa - rekao je Marjanović.

Marjanović poručuje da i dalje ne može da veruje šta mu se dogodilo, ali i da ujedno ovaj napad najbolje oslikava politiku blokadera.

- Ja ne znam da li postoji bilo koji motiv da napadate nekoga na ulici. Ja sam izašao iz vozila, on je takođe izašo iz vozila. U šoku sam, ja ne znam da neko može tako da vas napadne, ja to uopšte ne zam, ja stvarno ne shvatam ljuda. Gledam da zaboravim, stvarno ružna stvar - rekao je Marjanović.

Napad na Vladimira Marjanovića dogodio se ispred osnovne škole Slavko Popović. Njega je napao blokader Predrag Milovanović iz Lazarevca, koji je kasnije uhapšen.

