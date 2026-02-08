AKTUELNO

VUČIĆ ČESTITAO KARANU NA IZBORNOJ POBEDI: Uveren sam da ćete novu dužnost obavljati sa predanošću mudrog i odgovornog lidera! Srbije će uvek biti uz Srpsku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je na pobedi Siniši Karanu kandidata SNSD na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj.

- Srdačne čestitke Siniši Karanu na izboru za predsednika Republike Srpske. Uveren sam da ćete novu dužnost obavljati sa predanošću mudrog i odgovornog lidera.

- Obaveza koju nosi izbor od strane naroda, najveća je, najteža i najsvetija za svakog od nas. Vremena su teška, a pred našim narodom stoje ogromni izazovi. Srbija će uvek biti uz Srpsku, spremna da širi saradnju i posvećeno radi na jačanju veza u svim oblastima na dobrobit našeg naroda i svih građana - istakao je Vučić.

Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske danas su ponovljeni na 136 biračkih mesta u 17 izbornih jedinica.

"Na prethodnim izborima smo osvojili 9.577 glasova, a danas više od 10.360. Hvala našim aktivistima, građanima i opštinama", rekao je Dodik i dodao:

"SNSD je znao da će Karan pobediti i zato se bavi državničkim poslovima".

Kako kaže, verovao je da je predsednik SDS i kandidat za predsednika Republike Srpske Branko Blanuša sposoban kao intelektualac da prizna poraz.

"To nije učinio", dodao je Dodik.

