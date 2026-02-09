Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Kurtijevo tzv. pravosuđe nastavlja sa drakonskim kaznama protiv Srba

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da politički instruisano pravosuđe Aljbina Kurtija nastavlja sa drakonskim kaznama protiv Srba sa Kosova i Metohije, koje oglašava krivima bez validnih dokaza, objektivnih svedoka i u procesima koje prate brojne povrede prava optuženih.



U saopštenju je navedeno da je takav slučaj i sa današnjom prvostepenom presudom protiv Srđana Lazovića iz Leposavića, koga je takozvani sud u Prištini osudio na 12 i po godina zatvora za navodne ratne zločine, na osnovu lažnih, nepouzdanih, nekonzistentnih i izmišljenih svedočenja navodnih očevidaca, koji su tokom ročišta menjali iskaze, pobijali sopstvene tvrdnje i zapravo se uplitali u sopstvene laži.

- Dodatno, optuženi Srbin u vreme izvršenja dela koje mu se stavlja na teret nije ni bio ni deo policijskih snaga, već je bio angažovan u seči šume, što je potvrđeno i na sudu - ističe se u saopštenju.

Da je reč o kršenju osnovnog prava na pravično suđenje Srđanu Lazoviću svedoči i podatak da su brojni forenzički dokazi i nalazi međunarodnih stručnjaka, kako digitalne forenzike, tako i forenzike prepoznavanja fotografija, a koji su izneti tokom samog procesa, opovrgli navode prištinskog pravosuđa da se na fotografiji priloženoj kao krucijalni dokaz zaista nalazi Lazović, navodi Kancelarija.

Naglašava se da je tokom suđenja nesumnjivo utvrđeno, na osnovu svih morfoloških karakteristika koje su veštaci naveli, da osoba na fotografiji za koju se tvrdi da je Srđan Lazović, zapravo nije on.

- To govori o prirodi ovog procesa u kome Kurtijevo pravosuđe osuđuje i presuđuje po etničkom i političkom ključu, a Srbi su krivi samo zato što nose i srpsko ime i prezime - ističe se u saopštenju.

Dodaje se da će Lazovićevi advokati uložiti žalbu na ovu drakonsku i sramnu političku presudu, a da će Kancelarija za Kosovo i Metohiju o njoj obavestiti relevantne međunarodne misije kako bi se Lazoviću omogućilo pravedno i pravično suđenje tokom kojeg bi dokazao svoju nevinost.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini ranije danas je prvostepeno osudio Srđana Lazovića iz Leposavića na 12 godina i šest meseci zatvora za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Mališeva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. godine.

Predrag Miljković, advokat Srđana Lazovića, izavio je da sud nije želeo da vidi sve dokaze i činjenice objektivno i najavio žalbu apelacionom sudu u Prištini.

Autor: D.Bošković