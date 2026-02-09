AKTUELNO

BRNABIĆ ODGOVORILA POGAČARU: 'Vučić je pozvao blokadere na javnu debatu, ali su oni ODBILI, POBEGLI - nisu se laktali da pošalju TEBE!'

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je blokaderu Miranu Pogačaru da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao blokadere na javnu debatu, ali da su je odbili!

- Da podsetim da je predsednik Aleksandar Vučićjavno pozvao blokadere, tj. "studentski pokret" (šta god to bilo, pošto je prosek "studentske" liste 63 godine) na javnu debatu na kojoj god TV i koga god kandiduju za tu debatu — i to ne 1 na 1, već on 1 na njih troje ili četvoro. Odbili. Pobegli. Ponovo. Nisu se laktali da pošalju Mirana Pogačara - napisala je Brnabić na X mreži.

Pogačar je na svom X nalogu naveo da poziva predsednika Vučića na TV duel, jer se, kako kaže "trinaest godina ni sa kim nije suočio", iako je Vučić više puta pozvao blokadere na duel — koji su iznova odbili.

