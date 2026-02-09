BRNABIĆ ODGOVORILA POGAČARU: 'Vučić je pozvao blokadere na javnu debatu, ali su oni ODBILI, POBEGLI - nisu se laktali da pošalju TEBE!'

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je blokaderu Miranu Pogačaru da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao blokadere na javnu debatu, ali da su je odbili!

- Da podsetim da je predsednik Aleksandar Vučićjavno pozvao blokadere, tj. "studentski pokret" (šta god to bilo, pošto je prosek "studentske" liste 63 godine) na javnu debatu na kojoj god TV i koga god kandiduju za tu debatu — i to ne 1 na 1, već on 1 na njih troje ili četvoro. Odbili. Pobegli. Ponovo. Nisu se laktali da pošalju Mirana Pogačara - napisala je Brnabić na X mreži.

Pogačar je na svom X nalogu naveo da poziva predsednika Vučića na TV duel, jer se, kako kaže "trinaest godina ni sa kim nije suočio", iako je Vučić više puta pozvao blokadere na duel — koji su iznova odbili.

