KAMPANJA 'ZA SRCE VIŠE' OD VELIKE VAŽNOSTI! Macura za Pink: Cilj podizanje informisanosti i edukacija mladih

Početak godine obeležio je i početak nacionalne kampanje velike važnosti pod nazivom "Za srce Više". Ova kampanja biće realizovana u narednom periodu kroz razne informativne, edukativne i medijske aktivnosti širom Srbije.

Cilj kampanje jeste da se podigne svest o značaju fertilnog odnosno reproduktivnog zdravlja kao i pravovremenom informisanju i donošenju odluka o planiranju i rađanju.

Kampanja dolazi u trenutku kada je pitanje fertilnog zdravlja postalo sve aktuelnije u Srbiji, s obzirom na trend opadanja nataliteta i sve veći broj parova koji se suočavaju sa problemima neplodnosti.

O ovoj važnoj temi i velikoj kampanji za TV Pink govorila je Tatjana Macura, ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije.

- Volela bih da se ogradim, kampanja nema za cilj da vršimo neprimerene pritiske, na žene koje ne žele ili ne mogu da imajud ecu. Ovo je fokusirano na one koji žele da imaju porodice sa više dece. Poznato je da država odvaja velika sredstva za porodice. To se realizuje kroz ministarstvo za briguo porodici i demografiju - rekla je ona.

Kako kaže, dostignut je limit kada je u pitanju finansiranje, i svako će sa radošću prihvatiti pomoć, ali to na žalost ne donosi rezultate.

- Podizanje svesti, dakle mora više da se zna, jer imamo komplikovane procedure, vantelesne... Ljudi moraju da razumeju da se odluka ne treba odlagati u nedogled, dakle, ima mogućnost i da se sačuva repreduktivni materijal - kaže ministarka bez portfelja.

O ovome se do sada nije toliko govorio, tabu je tema, navela je Macura.

- Ciljne grupe su učenici koji završavaju srednje škole, tada su oni seksualno aktivni. To je period života u kom treba da razmišljaju kako da s ezaštite, nauče o reporoduktivbom zdravlju. Imaćemo sajt sa upitnikom, da vidimo sa kakvim nivoom informisanosti oni ulaze u sve to - kaže Macura.

Autor: D.Bošković