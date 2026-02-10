VUČIĆ O SVAĐAMA MEĐU BLOKADERIMA: Nisam radostan, na strani sam mladih ljudi - stari su hteli da ih iskoriste da dođu na vlast

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, odgovarajući na pitanje novinara o svađama među blokaderima, da nije radostan zbog njihovih sukoba, jer će "ti mladi ljudi da doživljavaju sve ono kroz šta smo mi prošli".

- Podsetiću vas kako je krenulo, tako što je bilo opšte oduševljenje pokretom mladih. Oni su želeli na početku da iskoriste te mlade ljude da dođu na vlast. Kada su se klinci setili - možemo mi da zauzmemo te funkcije. A ovi su rekli, vi ste gori od Vučića. Napadani su zato što neće da ovi drugi vladaju umesto njih. Moj posao je da kažem da sam na strani ovih mladih ljudi. Sada se bavimo politikom, oni su deo političke javnosti. To je prava politika, demokratija. Ovi stari će u najskorije vreme da krenu u najžešću kampanjuprotiv njih i tući će svim sredstvima po njima. Podsetiću vas na Oliveru Kovačević koja je rekla da je Beograd na vodi moja fantasmagorija. To su i za pruge, autoputeve govorili - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković