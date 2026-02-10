'MI MORAMO DA BUDEMO DRUGAČIJI OD NJIH' Vučić: Svi ljudi podjednako moraju da uživaju u državnim sredstvima

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da svi ljudi podjednako moraju da uživaju u državnim sredstvima, bez obzira na kojoj su političkoj strani.

- Da vas zamolim samo jednu stvar, dobio sam danas dve poruke od ljudi koje poznajem, koji su na drugoj političkoj strani, podneli smo zahtev za subvencije, nismo dobili verovatno zbog toga. Hoću tim ljudima da poručim i vama u Vladi. Nemojte na nečije pretnje i šikaniranje da odgovorate na isti način. Ako su po svim kriterijumima zaslužili podršku države, moraju da dobiju. Mi moramo da budemo drugačiji od njih, onda će i njih da bude sramota zbog onoga što su uradili. Svi ljudi podjednako moraju da uživaju u državnim sredstvima, objektivni kriterijum. I vino i rakija pripadaju svima, kao što i Srbija pripada svima - kazao je predsednik.

Autor: D.Bošković