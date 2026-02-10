Bjelogrlić se dodvoravao i zahvaljivao Hrvatima, a oni su sada pozvali na bojkot njegovog filma (FOTO)

ragan Bjelogrlić, glumac i reditelj, više puta se dodvoravao i zahvaljivao Hrvatima, rušeći Srbiju, a sada su Hrvati pozvali na bojkot njegovog filma "Svadba", prenose mediji.

Župa Uzašašća Gospodinova iz Novog Travnika oglasila se na društvenim mrežama povodom prikazivanja filma Svadba u tom gradu i pozvala na bojkot.

"S tugom sam doživio objavu da se tzv. 'romantična komedija' Svadba prikazuje i u našem gradu", navodi se u saopćenju župe, uz ocenu da film "na tužan, ružan i jadan način vređa najveće i najvažnije vrednosti hršćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i istine našega spasenja".

Župa je pozvala sve vernike da 11. februara, na spomendan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika, bojkotiraju prikazivanje filma Svadba u Novom Travniku.

