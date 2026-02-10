AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ PUTUJE U INDIJU NA VELIKI SAMIT, SLEDE SASTANCI I U MINHENU, TURSKOJ I KAZAHSTANU: Što bi rekli naši protivnici - baš smo izolovani (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

"Bićemo u Minhenu, biću ja i imaću sastanke sa najvišim predstavnicima Evropske unije, sa kineskim ministrom spoljnih poslova, sa mnogo kompanija, ali i sa mnogo drugih", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Sa Makronom ću možda da imam i u Indiji ili u Minhenu. Pošto idem pre toga u Indiju na taj veliki samit o veštačkoj inteligenciji.

Predsednik je poručio da je pre toga i u Ankari.

- U međuvremenu stiže i Alijev, odmah posle idem u Kazahstan. Što bi rekli ovi naši protivnici "baš smo izolovani" - zaključio je Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

