'ŠTO BI REKLI NAŠI PROTIVNICI, BAŠ SMO IZOLOVANI' Vučić: U Minhenu imam sastanke s najvišim predstavnicima EU i Kine, prvo idem u Indiju, a pre toga s Erdoganom

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji uručenjarešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, koja se održava u Ložionici.

Proizvođači su se zahvalili državi i predsedniku na subvencijama koje im, kako su rekli, mnogo znače.

- Što je država jača, ona se više trudi, a videli ste predsednika Makrona da se sprema za sastanak, a svi će biti u Minhenu, zašto je to važno? Zato što Makron ima jednu viziju, a Nemci drugu. Biću i ja u Minhenu i imaću sastanke s najvišim predstavnicima EU, kineskim, a prvo idem u Indiju, pre toga sa Erdoganom... - rekao je Vučić i dodao:

- Što bi rekli ovi naši protivnici, baš smo izolovani!

Autor: D.Bošković

