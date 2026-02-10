Vučić danas na ceremoniji uručenja rešenja za razvoj prerađivačkih kapaciteta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ceremonija će se održati u 11 časova u Ložionici u Beogradu.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa otvorilo je Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, kako bi podržalo sektore proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao važne i perspektivne grane privrede, a ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju tog Programa iznosila su 150.000.000,00 dinara.

