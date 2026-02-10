AKTUELNO

Politika

Vučić danas na ceremoniji uručenja rešenja za razvoj prerađivačkih kapaciteta

Izvor: Tanjug, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ceremonija će se održati u 11 časova u Ložionici u Beogradu.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa otvorilo je Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, kako bi podržalo sektore proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao važne i perspektivne grane privrede, a ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju tog Programa iznosila su 150.000.000,00 dinara.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Rešenja

#podsticaj

#prerađivački kapaciteti

#program

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić sutra na ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapaciteta

Politika

Vučić danas na ceremoniji otvaranja rekonstruisane 'Gimnazije Mladenovac'

Politika

PREDSEDNIK SUTRA NA OTVARANJU NOVE FABRIKE: Vučić će prisustvovati svečanoj ceremoniji u Staroj Pazovi

Društvo

Država ponovo deli novac: Ovim grupama građana stiže 160 miliona dinara!

Politika

VUČIĆ DANAS PRESEDAVA SEDNICOM ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Sastanak zbog nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni

Politika

Vučić će danas ugostiti predsednika Slovačke: Pelegrini u dvodnevnoj poseti Srbiji