'DA NAPREDUJU I OSVAJAJU NOVA TRŽIŠTA' Mesarović: Međunarodni sajam vina u Beogradu odlična je prilika za naše proizvođače da prikažu svoj kvalitet i pozicioniraju se na globalnoj mapi vinske industrije (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović, objavila je nove, sjajne vesti za proizvođače vina, piva i alkoholnih pića.

- Imamo sjajne vesti za sve naše proizvođače vina, piva i alkoholnih pića - na inicijativu predsednika Aleksandra Vučić raspisan je Program za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta, upravo njima namenjen- napisala je ministarka na instagram nalogu i dodala:

- Želimo da podržimo njihovo ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta, kupovinu nove opreme i dostavnih vozila, kao i operativnih troškova (koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja).

- Zato smo iz budžeta opredelili 300 miliona dinara, od toga 150 miliona dinara bespovratnih sredstava, a po pojedinačnom zahtevu odobravamo do čak 5 miliona dinara bespovratnih sredstava- piše u objavi.

Predvideli smo posebne pogodnosti za određene kategorije preduzetnika i privrednika:

- do 60% bespovratnih sredstava u odnosu na vrednost ulaganja za žene preduzetnice, izvoznike i lica starosti do 35 godina;

- do 55% bespovratnih sredstava u odnosu na vrednost ulaganja ukoliko pripadaju jedinicama lokalne samouprave iz treće ili četvrte grupe razvijenosti;

- do 50% bespovratnih sredstava u odnosu na vrednost ulaganja za sve koji ispunjavaju uslove Programa.

- Naši proizođači vina i destilerije imaju ogroman potencijal. Naš cilj je da im pomognemo ne samo u modernizaciji i povećanju obima proizvodnje, već i u plasmanu na tržišta sa kojima imamo potpisane Sporazume o slobodnoj trgovini, poput NR Kine- napisala je Mesarović.

- Predstojeći četvrti @winevisionbyopenbalkan koji se sutra otvara u Beogradu odlična je prilika za naše vinare da prikažu svoj kvalitet, unaprede vidljivost svojih brendova, povežu se sa novim kupcima i distributerima, osiguraju nove izvozne kanale i pozicioniraju na globalnoj mapi vinske industrije- piše u objavi.

- Pozivamo sve proizvođače vina, piva i jakih alkoholnih pića da se prijave na konkurs Ministarstva privrede i tako iskoriste pomoć svoje države da napreduju i osvajaju nova tržišta!- napisala je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić