'PREDSTAVILA SAM PRIVREDNE POTENCIJALE NAŠE ZEMLJE' Ministarka Mesarović sa gradonačelnicom Šaosinga: Očekujem da ćemo o konkretnim mogućnostima za saradnju uskoro razgovarati zajedno sa našim privrednicima (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se gradonačelnicom Šaosinga, gospođom Vu Denfen.

- Hvala na toploj dobrodošlici i veoma inspirativnom razgovoru sa gradonačelnicom Šaosinga, gospođom Vu Denfen. Šaosing ima 5,6 miliona stanovnika, a dobro je povezan kako drumski, tako i avio linijama sa drugim delovima Kine. Godišnje beleže privredni rast od 6,8 odsto, i njihova ekonomija stalno raste i razvija se. Mi se radujemo svakom uspehu naših prijatelja i srećni smo što od njih možemo mnogo da naučimo- napisala je ministarka Mesarović na svom instagram nalogu.

- Predstavila sam privredne potencijale naše zemlje i očekujem da ćemo o konkretnim mogućnostima za saradnju uskoro razgovarati zajedno sa našim privrednicima- piše u objavi.

- Srbija Kini nije samo čelični prijatelj. Radimo na tome da se u što većem obimu koristimo Sporazum o slobodnoj trgovini sa NR Kinom, koji će biti snažan zamajac daljem razvoju naše privrede- piše u objavi.

- Upravo zahvaljujući viziji i politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija danas gradi odnose zasnovane na poverenju i uzajamnom poštovanju sa Narodnom Republikom Kinom. Snažno čelično prijateljstvo predsednika Vučića i predsednika Si Đinpinga postavilo je temelje za produbljenu ekonomsku, infrastrukturnu i kulturnu saradnju naših zemalja. Zajedno sa Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem nastavljamo da radimo na privlačenju novih investicija, otvaranju radnih mesta i jačanju industrijskih kapaciteta, jer samo tako obezbeđujemo sigurnu i uspešnu budućnost za sve naše građane- napisala je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić