AKTUELNO

Politika

PRIJEM U PREDSEDNIŠTVU: Predsednik Vučić sa MMA borcem Islamom Mahačevim

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu MMA borca Islama Mahačeva.

Prijem je organizovan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.

- Izuzetno je zadovoljstvo i privilegija ugostiti istaknutog sportistu, svetskog šampiona i ubedljivo najpopularnijeg i najjačeg čoveka koga sam ikada primio. Rukavice koje mi je poklonio su iz njegove poslednje borbe, kada je postao dvostruki šampion i najbolji svih vremena - napisao je Vučić na Instagramu.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Razgovarali smo o značaju sporta kao temelja zdravog društva i o ulozi koju vrhunski sportisti imaju u motivisanju mladih da razvijaju disciplinu, odgovornost i istrajnost - dodao je predsednik.

- Srbija nastavlja da podržava sport i mlade talente, jer sport promoviše prave vrednosti, međusobno poštovanje i povezuje ljude širom sveta. Poželeo sam Islamu da nastavi da pobeđuje i ostvaruje svoje najveće snove, kako u ringu, tako i u životu - istakao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#islam mahačev

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Predsednik Vučić danas prima MMA borca Islama Mahačeva

Politika

VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVE ŠEST NOVOIMENOVANIH AMBASADORA! Predsednik Srbije im poželeo dobrodošlicu: Posvećeni smo daljem razvoju naših bilateralnih vez

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA AMERIČKIM KONGRESMENIMA: Važan razgovor sa Tarnerom i Norkrosom u Predsedništvu

Hronika

UHAPŠEN MARKO BOJKOVIĆ! Sa trenerom i još jednim MMA borcem naneo teške telesne povrede čoveku!

Politika

SASTANAK U PREDSEDNIŠTVU: Predsednik Vučić u 11 sati s ruskim ambasadorom Bocan-Harčenkom

Politika

VUČIĆ SE SUTRA U 9 ČASOVA SASTAJE SA PREDSEDNIKOM PARLAMENTA TANZANIJE Nakon toga, predsednik će ugostiti MMA borca Islama Mahačeva