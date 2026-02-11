PRIJEM U PREDSEDNIŠTVU: Predsednik Vučić sa MMA borcem Islamom Mahačevim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu MMA borca Islama Mahačeva.

Prijem je organizovan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.

- Izuzetno je zadovoljstvo i privilegija ugostiti istaknutog sportistu, svetskog šampiona i ubedljivo najpopularnijeg i najjačeg čoveka koga sam ikada primio. Rukavice koje mi je poklonio su iz njegove poslednje borbe, kada je postao dvostruki šampion i najbolji svih vremena - napisao je Vučić na Instagramu.

- Razgovarali smo o značaju sporta kao temelja zdravog društva i o ulozi koju vrhunski sportisti imaju u motivisanju mladih da razvijaju disciplinu, odgovornost i istrajnost - dodao je predsednik.

- Srbija nastavlja da podržava sport i mlade talente, jer sport promoviše prave vrednosti, međusobno poštovanje i povezuje ljude širom sveta. Poželeo sam Islamu da nastavi da pobeđuje i ostvaruje svoje najveće snove, kako u ringu, tako i u životu - istakao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić