AKTUELNO

Politika

Na jednom mestu - Oni koji bi Srbe da proglase genocidnim uputili skandaloznu poruku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: x ||

Davud Delimeđac, vođa blokadera iz Novog Pazara koji otvoreno promoviše antisrpske stavove, okupio se na jednom mestu sa ostalim koji bi Srbe da proglase genocidnim.

Delimeđac, koji je čak pravdao i psovanje srpske majke i Isusa na jednom njihovom protestu u Novom Pazaru, sada je rekao da su oni pametniji od Srba.

- Ja mislim da smo mi kao manjinski narod, a i generalno kao mladi ljudi, bili pametniji od ostataka naših kolega u Beogradu, Nišu ili Kragujevcu. Mi iz Novog Pazara, sa svim ovim kontekstom u kom smo pričali 90-ih i ovim koji živimo smo prvi pružili ruku pomirenja. I ja ne bih rekao da je to normalno - rekao je Delimeđac okuljenima.

Delimeđac je mesecima najistaknutiji u iznošenju antisrpskih stavova, pa je tako na društvenim mrežama delio video-snimke u kojem se opet provomoviše laž da su Srbi genocidan narod.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#davud delimeđac

POVEZANE VESTI

Politika

ŠEF BLOKADERA IZ NOVOG PAZARA DAVUD DELIMEĐAC PORUČUJE: Srbi su genocidni! (FOTO)

Politika

ANTISRBIN NA ZADATKU: Vođa blokadera Davud Delimeđac pravda psovanje srpske majke i Isusa (VIDEO)

Politika

SKANDALOZNO! Novinarka tajkunskog Danasa izvređala Vučića jer nije dozvolio da se Srbi proglase genocidnim narodom!

Politika

Skandal! Stranka Miloša Jovanovića poručuje: Ko god želi da pomogne da se Srbi ne proglase za genocidni narod, naš je neprijatelj!

Politika

Neuspela provokacija blokadera! Čestiti domaćini pozdravljaju Srbe sa Kosova i Metohije (VIDEO)

Politika

SPECIJALNA EMISIJA POVODOM PLANOVA BLOKADERA ZA VIDOVDAN! Krstić za Pink: Imali smo sedam meseci MASKIRANU organizaciju, sada su njihove namere JASNE