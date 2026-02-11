Na jednom mestu - Oni koji bi Srbe da proglase genocidnim uputili skandaloznu poruku (VIDEO)

Davud Delimeđac, vođa blokadera iz Novog Pazara koji otvoreno promoviše antisrpske stavove, okupio se na jednom mestu sa ostalim koji bi Srbe da proglase genocidnim.

Delimeđac, koji je čak pravdao i psovanje srpske majke i Isusa na jednom njihovom protestu u Novom Pazaru, sada je rekao da su oni pametniji od Srba.

- Ja mislim da smo mi kao manjinski narod, a i generalno kao mladi ljudi, bili pametniji od ostataka naših kolega u Beogradu, Nišu ili Kragujevcu. Mi iz Novog Pazara, sa svim ovim kontekstom u kom smo pričali 90-ih i ovim koji živimo smo prvi pružili ruku pomirenja. I ja ne bih rekao da je to normalno - rekao je Delimeđac okuljenima.

Delimeđac je mesecima najistaknutiji u iznošenju antisrpskih stavova, pa je tako na društvenim mrežama delio video-snimke u kojem se opet provomoviše laž da su Srbi genocidan narod.

Autor: Iva Besarabić