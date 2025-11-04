Neuspela provokacija blokadera! Čestiti domaćini pozdravljaju Srbe sa Kosova i Metohije (VIDEO)

Neuspeo je pokušaj blokadera da provociraju Srbe sa KiM koji pešače do Novog Sada, a nasuprot blokadera čestiti domaćini pokazali pravo, pristojno lice Srbije.

Naime, dok je šačica blokadera pokušala da neuspešno provocira pešake patriote sa Kosova i Metohije i ostalih mesta u Srbiji, koji već sedmi dan pešače ka Novom Sadu, čestiti srpski domaćini izašli su da ih pozdrave.

Na jednom snimku možete videti baku i deku iz okoline Stepojevca, koji su izašli uz put da dočekaju srpske heroje.

Dok je baka ponosno mahala sa tri prsta, a pešaci joj odgovorili aplauzom i pozdravom "Živela Srbija", deka je razvio srpsku trobojku i izazvao ovacije pešaka.

Ovo je pravo lice Srbije koja ne mrzi, koja voli i poštuje, koja ceni trud, zalaganje i podvig ovih hrabrih momaka.

A šačica blokadera pokušala pokušala je da isprovocira Srbe sa Kosova i Metohije i njihove sunarodnike iz ostalih mesta Srbije, ali su dobili snažnu lekciju iz patriotizma koja će im dugo odzvanjati.

Na zvižduke i psovke šačice blokadera usledio je gromoglasan odgovor pešaka patriota - Kosovo je srce Srbije i ponosno podignuta tri prsta.

Doček Srba sa KiM je u 17 sati u Meljaku.