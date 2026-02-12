Izabrana nova vlada privremenih prištinskih institucija: Kurti premijer

Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je na večerašnjoj sednici novu vladu koju će predvoditi predsednik pokreta Samoopredeljenje i dosadašnji premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti.

Za novu vladu glasalo je 66 poslanika, 49 je bilo protiv, a nije bilo uzdržanih.

U vladi privremenih institucija ministar spoljnih poslova je Gljauk Konjufca, ministar odbrane Ejup Maćedonci, ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja, a ministarka pravde Donika Gervala.

Ministar obrazovanja je Hajrula Čeku, ministar lokalne samouprave Eljbert Krasnići, a ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić.

Predstavnik Srpske liste Igor Simić najavio je tokom rasprave da ta stranka neće podržati izbor nove vlade i istakao da se u izlaganju Kurtija u kojem je predstavio sastav vlade nigde ne spominju Srbi.

Simić je naglasio da Srbima na Kosoviu i Metohiji čak ni ustavom garantovana prava nisu zagarantovana.

Takođe je kritikovao predlog da Nenad Rašić bude ministar za zajednice i povratak, ističući da je Rašić svoj mandat dobio na biračkim mestima gde nema Srba i da on ne može da predstavlja Srbe.

Kurti je, predstavljajući sastav nove vlade, najavio da će Priština u naredne četiri godine uložiti milijardu evra u odbranu, kao i povećanje broja pripadnika tzv. KBS, izgradnju fabrike municije i proizvodnju borbenih dronova.

Ponovio je optužbe na račun Beograda za navodne "napade i provokacije" i dodao da će se njegova vlada zalagati za normalizaciju odnosa sa Beogradom dijalogom na osnovu Briselskog sporazuma i Ohridskog aneksa, ali da normalizacija odnosa podrazumeva, kako je rekao, "bilateralni odnos".

Obraćanje je započeo kritikom zahteva Specijalizovanog tužilaštva u Hagu da četvorica bivših vođa tzv. OVK, kojima se sudi za ratne zločine, budu osuđeni na po 45 godina zatvora.

Predstavnici svih albanskih stranaka takođe su u obraćanjima izrazili podršku četvorici bivših vođa tzv. OVK, kojima se sudi za ratne zločine.

Ranije večeras održana je konstitutivna sednica skupštine privremenih institucija, na kojoj je za predsednicu skupštine izabrana Aljbuljena Hadžiju iz Samoopredeljenja, a izabrano je i pet potpredsednika, među kojima i Slavko Simić iz Srpske liste.

Autor: Pink.rs