BLOKADERI OTKAZALI TRIBINU NA PRAVNOM: Nikakvo interesovanje studenata, optužili vlast za političke pritiske

Kandidati na studentskoj listi ipak neće govoriti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu zbog, kako saznajemo, nikakvog interesovanja studenata za govornike i ono što imaju da poruče, a kao formalni razlog otkazivanja tribine na manje od 24 časa navode se pritisak vlasti i zabrana od strane dekana-opozicionara.

Tribina „Vladavina prava u Srbiji – mogućnost ili zabluda“, u organizaciji Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Nišu, na kojoj je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu trebalo da govore tužiteljka Bojana Savović i advokati Zdenko Tomanović i Rodoljub Šabić, otkazana je.

Iz studentske organizacije koja je navedena kao organizator te tribine, koja okuplja uglavnom blokadere koji su 2025. godine Pravni fakultet držali u blokadi duže od četiri meseca, navode da je tribinu otkazao dekanat zbog političkih pritisaka koje je trpeo.

Oglasio se i dekan prof. dr Predrag Cvetković, da je tribina otkazana jer je procenjeno da je politička i da joj nije mesto u akademskom prostoru.

Ipak, jedno su svi zaboravili, da je dekan Pravnog fakulteta u Nišu istaknuti opozicioni predstavnik i donedavni odbornik Grupe građana „Dr Dragan Milić“ i predsednik Opštinskog odbora Medijana u Milićevom Pokretu za decentralizaciju Srbije (PODES-u), a da je tribina otkazana na manje od 24 časa od vremena kada je trebalo da bude održana.

Upućeni tvrde da su govornici Savović, Šabić i Tomanović, istaknuti predstavnici blokaderskog pokreta i viđeniji kandidati na studentskoj listi kada budu bili raspisani izbori, pobesneli jer su saznali da je interesovanje niških studenata za njihovu tribinu ravno nuli. Čak su i članovi Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Nišu najavljivali da neće prisustvovati tribini jer će zbog predstojećeg povezivanja vikenda sa Danom državnosti Srbije ranije otputovati u svoja mesta da bi bili s porodicama.

Takav debakl blokaderske tribine na kojoj je trebalo da se iznose stavovi protiv nedavnih izmena seta pravosudnih zakona, ličnosti koje upravljaju blokaderskim pokretom nisu mogle da dozvole, pa je „ruka spasa“ potražena od dekana-opozicionara. Spin koji su smislili bio je gotovo idealan – dekanat zabranjuje tribinu jer je politička, a studenti optuže vlast da je izvršila politički pritisak na dekana. Oni koji nisu iz Niša ne bi ni znali da dekan Cvetković podleže jedino pritiscima doktora Dragana Milića, kao i da je januara ove godine već organizovana jedna slična tribina sa političkim govornicima.

Studenti blokaderi oglasili su se da su pokušali da nađu alternativni prostor za održavanje tribine, salu u Rektoratu Univerziteta u Nišu ili amfiteatar nekog od fakulteta u Nišu, ali da su svuda odbijeni.

Ovo baca dodatnu sumnju na razloge koje su organizatori naveli za otkazivanje tribine jer sala Univerziteta u Nišu i amfiteatri na Filozofskom i Prirodno-matematičkom fakultetu u proteklih godinu i po dana bili dom brojnih blokaderskih okupljanja. Čini se da blokaderima ipak nije pošlo za rukom da prikriju loš odziv studenata za tribinu kandidata na studentskoj listi, a da za otkazivanje okrive vlast.

Autor: Iva Besarabić