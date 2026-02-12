ZAŠTITIĆEMO SVU DECU I SVE PORODICE OD NAPADA MALOUMNIH BOLESNIKA! Relja Ognjenović reagovao na napad na ćerku predsednika Vučića!

Član Glavnog odbora SNS-a Relja Ognjenović oštro je osudio monstruozne objave na društvenoj mreži „Iks“, u kojima je ćerka predsednika Srbije Aleksandra Vučića dovedena u neprimeren i uvredljiv kontekst.

Osuda napada na porodicu

Ognjenović je istakao da je poređenje fotografije predsednika i njegovog deteta sa najtežim zločinima čin koji prevazilazi granice svake tolerancije. On je naveo da su takvi postupci odraz „bolesnih umova“ i da je svaka reč osude blaga za ovakav vid javnog delovanja.

Politički kukavičluk

Prema njegovim rečima, direktno targetiranje dece predstavlja najniži nivo političkog obračuna. On je ocenio da se ovakvim metodama služe oni koji žele da unište Srbiju i njen napredak, koristeći kukavičke napade na porodicu umesto legitimnih argumenata.

Podrška pristojnoj Srbiji

Ognjenović je naglasio da verbalni napadi na društvenim mrežama sve češće vode ka fizičkom nasilju, ali je poručio da predsednik Aleksandar Vučić nije sam u ovoj borbi. Zaključio je da će se država boriti da Srbija ostane zemlja pristojnih ljudi u kojoj su porodica i deca zaštićeni od bilo kakve dehumanizacije.

Autor: Dalibor Stankov