Macura osudila napade na predsednika Vučića: Povezivanje porodice sa Epstinom je digitalno nasilje

Ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost i borbu protiv nasilja, Tatjana Macura, osudila je danas objave na društvenim mrežama u kojima se fotografija predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa članom porodice dovodi u neprimeren kontekst sa slučajem Džefrija Epstina.

Macura je ocenila da ovakvi postupci ne predstavljaju političku kritiku, već direktan udar na dostojanstvo i pokušaj diskreditacije kroz zloupotrebu najbližih srodnika.

"Kada u političkom obračunu koristite porodicu, a posebno ženu, kao instrument napada, prelazite granicu civilizovanog društva", navela je ministarka u saopštenju.

Ona je dodala da su političke razlike legitimne, ali da digitalno nasilje i dehumanizacija ne smeju biti prihvatljiv oblik javnog delovanja, jer se time urušavaju standardi javne komunikacije u Srbiji.

Autor: Dalibor Stankov