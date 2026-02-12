AKTUELNO

Politika

Macura osudila napade na predsednika Vučića: Povezivanje porodice sa Epstinom je digitalno nasilje

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/ DEJAN STANKOVIĆ ||

Ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost i borbu protiv nasilja, Tatjana Macura, osudila je danas objave na društvenim mrežama u kojima se fotografija predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa članom porodice dovodi u neprimeren kontekst sa slučajem Džefrija Epstina.

Macura je ocenila da ovakvi postupci ne predstavljaju političku kritiku, već direktan udar na dostojanstvo i pokušaj diskreditacije kroz zloupotrebu najbližih srodnika.

"Kada u političkom obračunu koristite porodicu, a posebno ženu, kao instrument napada, prelazite granicu civilizovanog društva", navela je ministarka u saopštenju.

Ona je dodala da su političke razlike legitimne, ali da digitalno nasilje i dehumanizacija ne smeju biti prihvatljiv oblik javnog delovanja, jer se time urušavaju standardi javne komunikacije u Srbiji.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Društvene mreže

#Tatjana Macura

#Vlada Srbije

#digitalno nasilje

#rodna ravnopravnost

#saopštenje

