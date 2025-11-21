Ministarka Macura na Međunarodnoj konferenciji o sprečavanju femicida u Rimu: Naš cilj je društvo u kojem nijedna žena ne živi u strahu

U Rimu se održava međunarodna konferencija na visokom političkom nivou posvećena borbi protiv nasilja nad ženama i prevenciji femicida, koja okuplja zvaničnike iz Italije, Evropske unije i brojnih evropskih zemalja, a Republiku Srbiju na konferenciji predstavlja Tatjana Macura, ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost i političko i ekonomsko osnaživanje žena.

- Cilj skupa je unapređenje zajedničkih politika, jačanje institucionalnih mehanizama zaštite i razmena uspešnih praksi u sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama - saopšteno je iz kabineta ministarke Macure.

Među učesnicima su i Hadža Labib, komesarka Evropske unije zadužena za jednakost, kao i Karlo Nordio, ministar pravde Italije, zajedno sa brojnim visokim predstavnicima država članica EU i drugih evropskih zemalja.

Tokom obraćanja, ministarka Macura istakla je snažnu posvećenost Vlade Srbije borbi protiv nasilja nad ženama i unapređenju politika koje obezbeđuju bolju zaštitu žrtava.

Ona je naglasila da su pojačane aktivnosti institucija, unapređenje zakonodavnog okvira i uvođenje efikasnijih mehanizama intervencije doprineli tome da se broj ubijenih u slučajevima porodičnog nasilja smanji za 40 procenata.

- Ipak, ne smemo i ne možemo biti zadovoljni sve dok je i jedna žena stradala. Naš cilj je društvo u kojem nijedna žena ne živi u strahu. Smanjenje broja ubijenih žena jeste pokazatelj da mere funkcionišu, ali nas svaka žrtva obavezuje da budemo još odlučniji. Naš cilj je država u kojoj žene mogu slobodno da žive, rade i razvijaju se, bez straha da će postati meta nasilja. Zato je važno da nastavimo da jačamo zakone, ali i da podižemo svest u društvu, jer borba protiv nasilja nije odgovornost samo institucija već čitave zajednice, poručila je ministarka.

Na marginama konferencije ministarka Macura održala je niz bilateralnih sastanaka sa značajnim evropskim liderima kako bi razgovarala o praktičnoj saradnji u oblastima rodne ravnopravnosti i osnaživanja položaja žena.

Macura se sastala sa evropskom komesarkom za jednakost Hadžom Labib, komesarkom Republike Kipar zaduženom za rodnu ravnopravnost, Joise Christodoulou, zatim sa grčkom ministarkom za socijalna pitanja i porodinu Domnom Marijom Mihailodu , i albanskom minustarkom zdravlja i socijalnih pitanja Evis Sala, te domaćicom dogaćaja Eugenijom Ročelom, italijanskom ministarkom za porodicu, natalitet i jednakost.

Tema svih sastanaka bila je upravo produbljivanje saradnje u oblastima borbe protiv nasilja nad ženama, prevencije femicida, osnaživanja žrtava i jačanja institucionalnih mehanizama zaštite gde je pohvaljen uspeh Srbije da smanji broj žrtava sa smrtnim ishodom u situaciji porodičnog nasilja za 40 procenata.

Sa Konferencije je poslata jasna i snažna poruka da nasilje nad ženama i femicid ne smeju biti tolerisani ni u jednom društvu.

Učesnici su se saglasili da su potrebna kontinuirana ulaganja u edukaciju, prevenciju, podršku žrtvama, kao i unaprđenje međudržavne saradnje kako bi se osnažio zajednički front protiv ovog ozbiljnog društvenog problema.

Autor: Jovana Nerić