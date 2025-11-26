Osvetnička pornografija će uskoro biti KRIVIČNO DELO! Ministarka Macura za Pink najavila izmene zakona - OVO SU SVI DETALJI (VIDEO)

Zakonske izmene doprinele su smanjenju broja žrtava porodičnog nasilja za 40 odsto, istakla je mistarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost i političko i ekonomsko osnaživanje žena Tatjana Macura i najavila da će uskoro i osvetnička pornografija biti prepoznata kao krivično delo.

Macura je istakla da je 25. novembar Međunarodni dan brobe protiv nasilja nad ženama i devojčicama početak globalne kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama".

- Srbija koja je uspostavila kabinet koji u svom resoru praktično ima temu rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja kojem su uzložene žene, političko i ekonomsko osnaživanje žena, započela je jednu aktivnost za koju se nadam da će postati tradicija jer naša država ima i rezultate na koje može biti ponosna - navela je Macura.

Kako je dodala, ovoj temi je neophodno posvetiti pažnju i zbog raznih globalnih tenzija kojima svedočimo, jer nasilje lako ulazi u svaki dom.

Macura je naglasila da su izmene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici doprinele da se broj ubijenih žena i muškaraca smanji za 40 odsto.

- Taj broj ne izgovaram sa ushićenjem, ali ne mogu da ne budem ponosna na ovaj rezultat - kazala je Macura i najavila da će značajnije pojačati multisektorska saradnja i po prvi put će deca biti prepoznata kao kao sekundarne žrtve.

Prema njenim rečima, tu su i izmene Krivičnog zakona i Zakonika o krivičnom postupku kojim će prvi put biti prepoznato krivično delo osvetničke pornografije, odnosno zloupotrebe foto i video sadržaja.

Ona je istakla da tome nisu izložene samo žene, već sve češće deca.

Macura očekuje da ove zakonske izmene budu usvojenje do kraja godine.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije, je napomenuo da žene neretko nasilje ne doživljavaju kao nasilje, nego kao ljubav.

- Žene misle da mogu da poprave i promene muškarca i to je jedan od načina kako žene sebe uvlače u nasilje. Percepcija je da će svaka druga žena u Evropi biti predmet jednog oblika nasilja. To je svetski fenomen. Femicid jeste u padu, ali najveći broj izvršilaca su osobe koje imaju zabranu prilaska - rekao je Ibrahimović.

Kako je naglasio, i deca koja su svedočila nasilju taj model neretko preuzimaju i postaju nasilnici.

Autor: S.M.