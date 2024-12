Macura: Uskoro sledi usvajanje izmene zakona u kojima će preduzetnice imati 100 odsto bolovanja tokom održavanja trudnoće

Ministarka bez portfelja, zadužena za oblast rodne ravnopravnosti Tatjana Macura izjavila je danas da će uskoro biti usvojene zakonske izmene koje će omogućiti da žene preduzetnice imaju 100 odsto plaćeno odsustvo tokom održavanja trudnoće.

Navela je da oko 30 odsto firmi u Srbiji pripada ženama preduzetnicama.

"To je u odnosu na ukupan broj od 108.000 registrovanih firmi impresivan podatak. Najčešće su to firme koje posluju u sektorima kao što su proizvodnja hrane i pića, tekstilna industrija, zanatske usluge i kreativne delatnosti", rekla je ona.

Istakla je da su ove brojke ohrabrujuće, ali da nisu dovoljne i da bi trebalo težiti tome da više žena bude u inovativnim sektorima biznisa kao što su IT, veštačka inteligencija i druge nove tehnologije.

Ocenila je da u savremenom poslovnom okruženju, poslednju reč ima profit, dok etičke vrednosti ponekad ostaju u senci ekonomskih interesa i da se u takvom sistemu, žene suočavaju sa dodatnim izazovima u borbi za svoje mesto u svetu.

"Nažalost, istorijski nepravedan položaj dodatno je otežan nedostatkom prilagođenih politika u savremenom okruženju. Ipak, u Srbiji smo posvećeni izgradnji sistema koji se ne meri isključivo ekonomskim pokazateljima, već i količinom solidarnosti, empatije i razumevanja za potrebe svakog pojedinca", rekla je ona.

Na istoj konferenciji ministarka za evropske integracije Tanja Miščević je rekla da će u sredu biti održan sastanak o preporukama koje bi Srbija trebalo da ispuni i kako da ih ispuni kako bi mogla da do kraja 2026. dostigne standarde usklađenosti sa pravom Evropske unije.

"To je veliki izazov za nas. To nije posao samo za Vladu Srbije, to je posao za čitavo društvo koje se mora angažovati i postići konsenzus, dogovor o procesu evropskih integracija", istakla je ona i ocenila da nikada u poslednjih 10 godina entuzijazam za proširenje EU nije bio veći nego ove godine.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović je posebno ukazao na značaj donetih izmena Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju kojima je obezbeđen zakonski osnov da se penzije ubuduće usklađuje jedan mesec ranije, počev od penzije za decembar tekuće godine, umesto od penzije za januar naredne godine.

"Ova izmena će pozitivno uticiti na standard penzionera", rekao je on i dodao da će sa najnovijom povišicom, decembarske penzije koje će biti isplaćene u januaru biti veće za 10,9 odsto.

Autor: Dubravka Bošković