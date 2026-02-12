Jovanov osudio novu sramotu blokadera: Samo neljudski otpad može da dođe na ideju da napadne nečije dete na bilo koji način

Milenko Jovanov, poslanik SNS-a, reagovao je na napad na ćerku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Kad blokaderima nije dovoljno to što 14 godina brutalno lažu i vređaju Aleksandra Vučića, pa udare i na njegovu ćerku, jasno je o kakvim se neljudima radi. Jer samo neljudski otpad može da dođe na ideju da napadne nečije dete na bilo koji način, a kada još to uradi onako umobolno i izopačeno, kao ovaj monstrum, onda se zaista samo postavlja pitanje da li tamo više ima ikoga normalnog!? Banda blokaderska - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.

Кад блокадерима није довољно то што 14 година брутално лажу и вређају @avucic, па ударе и на његову ћерку, јасно је о каквим се нељудима ради.



Јер само нељудски отпад може да дође на идеју да нападне нечије дете на било који начин, а када још то уради онако умоболно и изопачено,… pic.twitter.com/6WOT0DrdZW — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 12. фебруар 2026.

