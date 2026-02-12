Lončar: Odgovorni za smrtne slučajeve u Čačku će biti kažnjeni, neće biti zaštićenih

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je smrt dvoje pacijenta nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici Čačak nešto preko čega ne može da se pređe, da će inspekcija ispitati ko je odgovoran za njihovu smrt, kao i da će odgovorni biti kažnjeni.

"Niko neće biti zaštićen, ispitaćemo sve okolnosti koje su bile - da li su ispoštovana pravila, da li nisu ispoštovana pravila i na osnovu toga će se doneti odluke. Ovo se desilo, svi moraju da budu još budniji, još više da se trude da poštuju sva pravila koja postoje. Život mora da ide dalje, moraju da se operišu ljudi, mora da se pomaže ljudima i to je najbitnije. Dnevno se preko 100.000 ljudi u Srbiji zbrine u državnom zdravstvenom sistemu i njima se pomogne, spasi se život, izleče se, da im se terapija", rekao je Lončar za Javni servis.

Dodao je da su vrata Ministarstva zdrvalja porodicama preminulih otvorena i da oni svakog dana mogu da saznaju dokle su stigle analize i šta se čeka.

"Tu neće biti nikakve tajne, to će biti transparentno i za njih i za sve druge koji su zainteresovani. Svi moraju da znaju to, da nam se to više nikad ne bi dešavalo, jer to je naša obaveza prema svim građanima Srbije i zdravstveni sistem, jednostavno to mora da radi", rekao je Lončar.

Lončar je uputio izraze saučešća porodicama preminulih i rekao je da se nakon saznja o smrti devojčice i mladog muškarca osećao tužno.

"Svaki lekar uči tolike škole, usavršava se, specijalizira samo iz razloga da bi nekom pomogao i da bi nekom spasio život. Mi učimo ne da bismo nekoga izgubili, a onda, kada se to desi, osećate se poraženo i tužno. Mislim da je to reakcija svakog lekara, svakog zdravstvenog radnika i svakog građanina Srbije. Ako ste iole normalni, ne možete drugačije da se osećate", rekao je Lončar.

Ukazao je da se mora sačekati nalaz obdukcije, kao i izveštaji kako bi se utvrdila krivica.

"Uključilo se i tužilaštvo i svi koji trebaju i oni će na kraju doneti odluku o tome. Ne želim unapred da prejudiciram kakva god da je odluka. Ko bude odgovoran biće sankcionisan, kažnjen. Znači tu građani ne treba uopšte da imaju dilemu. Samo malo strpljenja da utvrdimo sve činjenice, da se ne ogrešimo, da ne pogrešimo nešto ako se bude radilo brzo. Moramo sačekati nalaz obdukcije, da ukrstimo sve te izveštaje i da se donese zaključak i ko je kriv da bude kažnjen", rekao je Lončar.

Naveo je da u ovom momentu ne može da se zna da li je bilo ili nije bilo greške.

"Ali ono što znamo i što smo potvrdili, a to je da ne može i ne sme da se desi da se otpustna lista šalje vajber porukom, da se nema komunikacija sa porodicom, da se ne porazgovara sa njima. Pričam o nekim ljudskim stvarima, nešto ljudski što morate da odradite kao zdravstveni radnik, ono na čemu insistiram i želim ovim putem apelujem, a to je da se mi lekari, zdravstveni radnici, bavimo svojim poslom za šta smo se školovali, za šta smo se borili, za šta smo se trudili, a to je da pomažemo ljudima. Pomoć ljudima podrazumeva da se ne dešavaju ovakve stvari - viber porukom da se šalje otpusna lista, da nema komuniakcije, da se ne razgovara, da neko ide sanittetom, neko taksijem, to ne sme i ne može da se dešava. To ne može da se oprosti, za to nam ne treba dalja istraga. To ne sme više nikome da padne na pamet u državnom zdravtsvenom sistemu Srbije", rekao je Lončar.

Dodao je da se mora izvući pouka iz ovoga - jedna kada se budu znali rezultati, a druga koja mora da važi od ovog momenta, a to je da zdravtsveni radnici moraju da budu ljubazniji prema pacijentima i rodbini.

"To je nešto što mora podhitno da se izvede, da se izbaci sva politika iz zdravstva. Nema mesta politici u zdravstvu, da se neko bavi politikom u zdravstvenoj ustanovi, mora da se bavi samo pomaganjem ljudi i lečenjem ljudi. To je osnov od koga mora se krenuti i tu neće nikakve tolerancije", rekao je Lončar.

Ukazao je na to da je u Opštoj bolnici u Čačku tokom prošle godine urađeno 7.168 operacija.

"Od toga tačno 500 operacija bilo je operacija krajnika. U celoj Srbiji godišnje se uradi više od 10.000 operacija krajnika. I kada nema neželjenih nekih događanja da se izmisle, a kamoli da ih ima pa da neko može da ih sakrije. Niti to želi neko, niti će to ikada uraditi. Ono što je bitno jeste sistem. Mi moramo posle ovoga što se desilo da proverimo ceo sistem u toj bolnici, to je naša obaveza", rekao je Lončar.

Naveo je da privremeno na ORL u čačanskoj bolnici neće biti hladnih operacija, a da će druge operacije raditi ljudi iz Kragujevca i Beograda, dok će pod nadzorom biti ceo sistem dok ne bude siguran.

Istakao je da će pod nadzorom biti ceo sistem, sve što se radi u bolnici, dok ne budu 100 odsto sigurni da je sve u redu.

Govoreći o muškarcu (38) koji je u Opštoj bolnici Čačak u noći između 11. i 12. februara preminuo tokom posle operacije trećeg krajnika, a koji nije bio osiguranik Fonda za zdravtsveno osiguranje Srbije, Lončar je rekao da on nije imao maltene nikakve veze sa Čačkom.

"Najverovatnije je on čuo za tu doktorku, imao je želju kod nje da se operiše. On živi negde u inostranstvu, nije naš osiguranik, želeo je da plati tu intervenciju. Sve intervencije imaju svoje cene, kad niste osiguranik možete da ih platite. Nažalost, on je imao više pridruženih faktora rizika. Njemu je to smetalo, jer je pri spavanju imao probleme. Hteo je to da reši, potpisao je da želi operaciju, ali to je deo detalja. Ispitaćemo sve druge detalje i onda će oni ljudi koji su najstručniji za to doneti odluku o tome šta se to stvarno desilo i sve institucije koje trebaju da urade svoj posao", rekao je Lončar

U Opštoj bolnici (OB) Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku, odnosno, posle operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina, saopštilo je raniej danas Ministarstvo zdravlja.

Prethodno, 10. februara, ministarstvo zdravlja uputilo je inspekciju u Opštu bolnicu u Čačku da ispita okolnosti koje su dovele do smrti devojčice (4), koja je preminula posle operacije krajnika u toj ustanovi i naložila je spoljašnji stručni nadzor koji ocenjuje kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara u tom slučaju, a Više javno tužilaštvo u Čačku naložilo je obdukciju tela devojčice, dok je vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice Čačak Dejan Dabić podneo ostavku 11. februara.

Autor: Pink.rs