Lončar za Pink: U domovima zdravlja biće uvedene noćne smene, da građani brže dobiju pomoć

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da će u domovima zdravlja biti uvedene noćne smene sa ciljem da se smanje gužve i čekanja u urgentnim centrima, a da građani brže dobiju adekvatnu lekarsku pomoć.

Lončar je rekao da će sledeće sedmice biti održan sastanak sa direktorima domova zdravlja o novoj organizaciji rada i uvođenju noćne smene sa dežurnim lekarom i medicinskim tehničarom.

''Mislim da ćemo pomoći građanima da brže stignu do lekara, da dobiju adekvatnu pomoć, da ne moraju da gube vreme i da čekaju u urgentnim centrima gde ima pacijenata koji su urgentniji i kompleksniji. Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem, da urade hitnu krvnu sliku... Mislim da su to bitne stvari i da će građanima mnogo značiti, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš...'', rekao je Lončar za TV Pink.

On je rekao i da se više od 150 zdravstvenih radnika vratilo iz inostranstva da rade u Srbiji i dodao da se vraćaju iz najrazvijenijih zemalja, iz SAD, iz Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i da prenose svoje iskustvo i unapređuju naš zdravstveni sistem.

Lončar je rekao da je samo u ovoj godini 100 mladih lekara i najboljih diplomaca dobilo posao i da država ulaže u mlade i njihove specijalizacije, a da su ranije odlazili u inostranstvo, jer nisu mogli da se zaposle u Srbiji.

Lončar je rekao i da je kad god je bilo dovoljno novca u budžetu, odvajano za zdravstvene radnike i da je svake godine bilo jedno ili dva povećanja.

''Da nije bilo ovih takozvanih blokadera, ljudi koji sprovode nasilje, te plate bi bile povećane više puta i bio bi veći procenat povećanja. Bilo bi izgrađeno više bolnica, više puteva, jer ne možete to da uradite kad blokirate, zaustavljate funkcionisanje države, kada vršite nasilje, maltretirate ljude, palite i razbijate. Tada ne možete da obezbedite veće plate, da obezbedite bolje uslove, da obezbedite više bolnica, više puteva i svega. To građani moraju da znaju'', rekao je Lončar.

Naveo je da je mnogo projekata u zdravstvu koji se rade, od ''Tiršove 2'', bolnica u Prokuplju, Leskovcu, Novom Pazaru, da se radi nova Hitna pomoć u Beogradu...

Ministar je kazao da je prezadovoljan novim Kliničkim centrom u Beogradu sa najboljim opremom i lekarima.

''Ponosan sam što dolaze ljudi iz celog regiona da im se ovde reše problemi. Moramo da nastavimo i da isto bude i u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, da imamo te centre'', rekao je Lončar.

Govoreći o listama čekanja, ministar je rekao da je situacija mnogo bolja nego što je bila, da u državnim ustanovama više nema lista čekanja za operaciju katarakte, a da se popravila situacija i sa listom čekanja za operaciju kolena.

''Siguran sam, da nismo imali sva ova dešavanja, da smo mogli normalno da radimo, da normalno funkcionišemo, da ljudi nisu bili u nekom strahu i svemu tome, da bi taj rezultat bio još bolji. Ne samo u listama čekanja, nego u svemu drugome. Liste čekanja postoje svugde u svetu i mnogo su veće, ali borimo se i rešavamo ih svakodnevno'', kazao je ministar.

Ministar je kazao da su ostvareni veliki uspesi zdravstvenog sistema kada je reč o transplatacijama i donorskim karticama i naveo da je za nepunih deset meseci urađeno više od 100 transplantacija.

''To je pomak. Nastavićemo dalje, svaka čast ljudima koji rade te transplantacije i učestvuju u celom tom programu, u promociji toga. To je nešto najzahtevnije što postoji u medicini, da se radi transplantacija srca, jetre, bubrega. Nadam se da u sledećoj godini ćemo krenuti sa transplantacijom pluća u Srbiji, to su stvari koje su bitne za građane Srbije'', rekao je Lončar.

Autor: Pink.rs