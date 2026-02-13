Petković: Priština krši prava na život Srba na Kosovu, borićemo se protiv primene zakona

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da primena zakona o strancima i o vozilima može da ima katastrofalne posledice za opstanak srpskog naroda na KiM, da međunarodna zajednica to mora ozbiljno da shvati i naglasio da da će država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić biti uz srpski narod kao i do sada i da će se boriti da se pronađe rešenje za trenutnu situaciju.

Petković je ukazao da Priština novim zakonima pokušava da sruši srpsko zdravstvo i školstvo, stubove koji predstvaljaju ključ opstanka Srba na KiM, a to su, kako je naveo, školstvo i zdravstvo. On je kazao da je u četvrtak u Kosovskoj Mitrovici održan važan sastanak svih političkih i institucionalnih predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kojem su prisustvovali i direktori osnovnih i srednjih škola i svih zdravstvenih i drugih srpskih institucija na KiM.

- Jednoglasno je usvojena deklaracija koja je izraz jedinstva srpskog naroda, a povod sastanka i te deklaracije je peteća najave Aljbina Kurtija i režima u Prištini da od 15. marta počine primena takozvanog zakona o strancima i vozilima. Ovde se ne radi o tome ne da li je Priština prešla crvenu liniju, jasno je da je odavno prešla, već o tome da se iskoristi komplikovan trenutak u svetu da neko pomogne Prištini da zaokruži pitanje svoje tzv. nezavisnosti i u tom smislu pritiskaju Beograd, predsednika Vučića i srpski narod na KiM. Nikada im nećemo priznati i potpisati tzv. nezavisnost Kosova. Dok je predsednik Vučić na čelu države Srbije, to se nikada neće desiti - rekao je Petković za Javni servis.

Naglasio je da je Beograd spreman da se bori za razgovor, za kompromisna rešenja, za to da se dogovara i izlazi sa predlozima, da se bori da se sačuvaju mir i stabilnost srpskom narodu na KiM i svima na prostoru Zapadnog Balkana, ali da na pritiske i ucene ne pristaje.

- Neko želi da pogazi dijalog i sve što smo se dogovorili, da se više ne pominje Zajednica srpskih opština i da sada sruši stubove koji predstavljaju sam ključ opstanka Srba na KiM, a to su srpsko zdravstvo i školstvo, i Srpska pravoslavna crkva - rekao je Petković.

Poručio je da su država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić uz srpski narod na KiM i da će se boriti da se pronađe rešenje za sadašnju situaciju. Petković je rekao da je od 1998. i 1999. godine svaki dan na KiM '' dan D'' za Srbe na KiM koji, kako kaže, ustaju i ležu sa idejom da prežive i da opstanu i ostanu na svojim vekovnim ognjištima.

- Srbi su mnogo toga preturili preko glave. Borićemo se da pronađemo rešenje i za ovu konkretnu situaciju. I to čini predsednik Vučić na svakom mestu. Videćete i njegova izlaganja, ali i razgovore na Minhenskoj konferenciji, ali i u danima koji dolaze nakon toga - rekao je Petković.



Ukazao je da se zakonima o strancima i o vozilima krši pravo na dostojanstven život i da se ugrožavaju osnovna ljudska prava Srbima.

- Da ne mogu da voze svoje automobile, da ne mogu da idu u svoje bolnice, svoje škole, da studiraju na univerzitetima. To je jedno veliko pitanje koje tišti srpski narod na KiM koji jeste uznemiren, ali želim da mu poručim da smo uz njega i da ga nikada nećemo ostaviti. Bilo je teško mnogo puta, probaćemo i da sada pronađemo rešenje - rekao je Petković.

Naglasio je da je neophodno da institucije u kojima je zaposleno desetine hiljada ljudi i od kojih zavise brojne porodice na KiM, ostanu u srpskim rukama, da Srbi mogu da nastave da se školuju, da se leče, da žive na Kosovo i Metohiji.

- Oni (Priština) tim zakonom žele da proteraju Srbe koji nemaju tzv. prištinska dokumenta. Da razdvoje majke koje su došle iz centralne Srbije, udale se na KiM i imaju decu, da razdvajaju i porodice. Dakle jasno je o kakvoj nacističkoj politici Aljbina Kurtija je ovde reč - rekao je Petković.



Na pitanje o reakciji međunarodne zajednice, Petković je rekao da se u četvrtak čuo sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i prištine Peterom Sorensenom i da očekuje uskoro njegovu posetu Beogradu.

- Naravno da razgovaramo o svemu, upozoravamo i ukazujemo na katastrofalne posledice ukoliko dođe do primene Kurtijevih odluka. Reč je o katastrofalnim posledicama za opstanak srpskog naroda na KiM. I svi to, posebno međunarodna zajednica koja ima veliku odgovornost, moraju ozbiljno da shvate - istakao je Petković.

Autor: S.M.