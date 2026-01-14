OGLASILI SE IZ SRPSKE LISTE: Priština da zastane sa primenom novih propisa, naći model da se izbegne užasan efekat na život Srba

Srpska lista je večeras u saopštenju pozvala predstavnike vlasti u Prištini da se zastane sa primenom novih propisa - zakona o strancima i o vozilima, i da se u skladu sa potrebama građana pronađe odgovarajući model kako bi se izbegao užasan efekat koji bi njihova primena imala na život srpskog naroda, porodica i institucija, u skladu sa sporazumom iz dijaloga iz 2022. godine. Od sutra na Kosovu počinje primena Zakona o strancima i Zakona o vozilima.

Srpska lista u saopštenju ističe da su njeni predstavnici, imajući u vidu situaciju u vezi sa odlukom kosovskih institucija da se primene novi propisi koji znače ugrožavanje slobode kretanja srpskog naroda, i u vezi sa korišćenjem vozila sa ovlašćenjima i u odnosu na prijavu boravka lica, od trenutka najave primene ovih pravila imali desetine sastanaka sa međunarodnim predstavnicima, i iz Prištine tako i iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih zapadnih zemalja.

Na svim sastancima su, dodaje se, ukazivali su na opasnost primene ovih pravila kojima bi se praktično paralisao život srpskog naroda, posebno na severu Kosova, ali i srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

Napominju da su na svim sastancima naišli na razumevanje za njihove stavove i probleme koji će proizaći za srpski narod zbog primene ovih mera, ali da i pored svih napora nisu dobili odgovor na zahteve.

„Čak i prethodnih nekoliko dana, pa i danas intenzivno smo bili u kontaktu sa međunarodnim predstavnicima i preneli zabrinutost naših građana posebno po pitanju posledica eventualne primene ovakvih štetnih odluka. Sada i javno pozivamo predstavnike vlasti u Prištini da se zastane sa primenom ovih pravila i da se u skladu sa potrebama građana pronađe odgovarajući model kako bi se izbegao užasan efekat koji bi njihova primena imala na život našeg naroda, porodica i institucija a u skladu sa sporazumom iz dijaloga iz 2022. godine“, apeluje Srpska lista u saopštenju.

Istovremeno, pozivaju Srbe na suzdržanost i oprez.

„Želimo da vas uverimo da ćemo do kraja dana, ali i u narednim danima nastaviti da budemo u kontaktu sa međunarodnim predstavnicima kako bismo došli do rešenja koje bi bilo u najboljem interese našeg naroda i procesa normalizacije odnosa“, dodaje se u saopštenju Srpske liste.

Autor: Jovana Nerić