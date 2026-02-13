Ogromno interesovanje za posetu predsednika Srbije Turskoj: Vučić i Erdogan na svim naslovnim stranama!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je juče u jednodnevnoj poseti Ankari gde se sreo sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, a ova poseta izazvala je ogromno interesovanje javnosti.

Naime, veliku pažnju javnosti privukla je poseta predsednika Srbije, a Vučić i Erdogan našli su se na svim naslovnim stranama turskih medija!

Podsetimo, Vučić je sinoć završio jednodnevnu posetu Turskoj i poručio da je imao izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Erdogan je veliki svetski lider, Turska je jedan od naših najvažnijih partnera. Imali smo izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima. Beskrajno hvala na izuzetnom gostoprimstvu Erdoganu, sa nestrpljenjem Vas očekujemo u Srbiji - naveo je Vučić na Iks nalogu "avucic".

Tokom posete Vučić je održao bilateralni sastanak sa Erdoganom u Predsedničkoj palati. Vučić je tokom zajedničkog obraćanja sa Erdoganom naglasio da su imali izuzetno produktivne razgovore o svim konkretnim pitanjima i istakao da Srbija razume politički i ekonomski značaj Turske koja je jedan od navažnijih partnera Srbije.

Takođe, naveo je da očekuje da predsednik Turske poseti Srbiju za tri ili četiri meseca i da veruje da će tada moći mnogo važnih dokumenata da potpišu.