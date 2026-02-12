STRATEŠKO PARTNERSTVO SRBIJE I TURSKE! Vučić iz Ankare poručio: Gradimo odnose koji donose konkretnu korist svim našim građanima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Predsedničkoj palati u Ankari sa predsednikom Republike Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

Nakon svečanog dočeka uz najviše državne počasti, dvojica lidera otpočela su razgovore o ključnim aspektima saradnje dve države, sa posebnim fokusom na ekonomiju i bezbednost.

Povodom ovog susreta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio:

- Danas me u Predsedničkoj palati sa Erdoganom čeka niz razgovora od strateškog značaja za odnose Srbije i Turske. Naše zemlje imaju razvijene političke odnose, intenzivnu ekonomsku razmenu i snažan investicioni ciklus, posebno u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede i turizma. Očekujem da dodatno unapredimo trgovinsku razmenu, otvorimo prostor za nove investicije turskih kompanija u Srbiji, ali i ohrabrimo veće prisustvo naših privrednika na turskom tržištu - naveo je Vučić.

Predsednik je naglasio da će, pored ekonomskih tema, u fokusu biti i očuvanje stabilnosti u ovom delu Evrope, s obzirom na složenu situaciju u svetu, o čemu je dodao:

-Posebnu pažnju posvetićemo i regionalnoj stabilnosti, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu i koordinaciji u međunarodnim forumima, u svetlu aktuelnih geopolitičkih izazova. Za Srbiju je od suštinskog značaja da gradi odnose sa važnim regionalnim i globalnim akterima na principima međusobnog poštovanja i konkretne koristi za naše građane. Verujem da će današnji razgovori dati dodatni zamajac strateškom partnerstvu sa Turskom, kao i da će doprineti pozicioniranju Srbije kao pouzdanog i odgovornog partnera u regionu i šire – poručio je predsednik Vučić.

