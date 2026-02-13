AKTUELNO

Politika

VUČIĆ DOBIO ČESTITKU OD PUTINA ZA DAN DRŽAVNOSTI

Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko (STF)

Predsednik Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u mu je rusko lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

- Primite najiskrenije čestitke povodom nacionalnog praznika Republike Srbije - Dana državnosti. Odnosi između naših zemalja temelje se na tradicijama prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, koje su proverene vremenom. Uveren sam da će bez obzira na nelake međunarodne uslove, rusko-srpsko strateško partnerstvo i obostrano korisna saradnja u različitim sferama nastaviti da progresivno jačaju - poručio je Putin predsedniku Srbije.

Prethodno, brojni svetski lideri i državnici čestitali su Vučiću Dan državnosti, 15. februar.

Autor: D.Bošković

